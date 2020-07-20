Kundaklanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Develi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
20.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:06
Develi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 38 TE 845 plakalı kamyon gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Alevler içinde kalan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen kamyonu kundaklayan kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA