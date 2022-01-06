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Kümese giren Karakulak, doğa koruma ekiplerini harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kümese giren Karakulak, doğa koruma ekiplerini harekete geçirdiANTALYA Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir vatandaşın, kümesine 'Karakulak' girdiğini ihbar etmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

ANTALYA (İHA) - Kümese giren Karakulak, doğa koruma ekiplerini harekete geçirdi

ANTALYA Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir vatandaşın, kümesine 'Karakulak' girdiğini ihbar etmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Zaman kaybetmeden kümese gelerek Karakulak'ı alan ekipler, hayvanı akşam saatlerinde doğasına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Korkuteli ilçesinde Türkiye'de görülen yabani kedi türlerinden biri olan Karakulağın avlanmak amacıyla bir vatandaşın kümesine girdiği bilgisi Şube Müdürlüğüne bildirildi. Harekete geçen görevliler, kümese giren Karakulak'ı yakaladı. Yakalanan dişi karakulak, yakalandığı yerden kafese alınarak akşam saatlerinde doğal ortamına bırakıldı.

Bulunduğu ortama göre tavşan, kemirgenler ve çeşitli kuşlarla beslenen karakulak, kendi ağırlığının iki üç katı kadar avları avlayabiliyor. Çok iyi zıplayarak kuşları yakalayabilen karakulak, Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olarak bulunuyor. İnsanlar için bir tehdit oluşturmayan tür, koruma altında.

Kümese giren Karakulak, doğa koruma ekiplerini harekete geçirdi

Kümese giren Karakulak, doğa koruma ekiplerini harekete geçirdi

Kümese giren Karakulak, doğa koruma ekiplerini harekete geçirdi

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