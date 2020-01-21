Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı
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Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı

Samsun'da kum yüklü kamyonun yan yattığı kazada sürücü hafif yaralandı.

21.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:15
Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı

'da kum yüklü kamyonun yan yattığı kazada sürücü hafif yaralandı.


Kaza, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kemer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametine seyir halinde ilerleyen Özkan S. (38) idaresindeki 55 RJ 943 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, 112 acil ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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