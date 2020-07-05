Kulu'da devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu Kulu'da kum yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kulu'da kum yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

Yapımı devam eden Ankara-Niğde otoyoluna Kozanlı kum ocağından kum taşıyan Yasin T. idaresindeki 42 GF 349 plakalı tır, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA