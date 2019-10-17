Kültürpark Üretici Pazarı açıldı

17.10.2019 11:05

İzmir'de, üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturan üretici pazarlarının ikincisi, Kültürpark'ta coşkulu bir törenle açıldı.



İzmir'de üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturan üretici pazarlarının ikincisi bugün açıldı. Kadifekale'den sonra İzmir'in Alsancak semtindeki Kültürpark'ta açılan üretici pazarı açılışı öncesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Tarım Festivalinin kortej yürüyüşü de yapıldı. Festival kortejine; kooperatifler, ziraat ve meslek odaları, üretici birlikleri, üniversiteler, Süt Kuzusu ve Abla Ağabey Kardeş projesinde yer alan çocuklar ile çiftçiler katıldı. Korteje katılanlar, "Başka Tarım Mümkün", "Herkes Köyünde Mutlu", "Kurda, Kuşa, Aşa Bereket", "Yerelde Üret, Yerelde Tüket" gibi renkli dövizler taşıdı.



Festival yürüyüşü sonunda Kültürpark Üretici Pazarına gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış töreni öncesi kooperatiflerin tezgahlarını gezdi, çocuklarla birlikte toprağa nergis soğanı ve aslanağzı bitkisi dikti. Kültürpark Üretici Pazarı açılış töreni Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başladı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Tunç Soyer, "Seçim zamanı söz verdiğimiz üretici pazarlarının ikincisini açmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



"Üretici pazarları, bereket meydanıdır"



Gıda endüstrisinin üreten ve tüketenler arasında ayrım oluşturan büyük gıda şirketlerinin elinde olduğunu belirten Tunç Soyer, haksız rekabet sonucunda çiftçinin kendi toprağından koptuğunu vurguladı. Bu durumu kır ve kentin uzaklaşması olarak değerlendiren Tunç Soyer, "Çağımızdaki en büyük sorunlardan birisi; kır ve kent arasındaki ilişkinin kopmuş olmasındadır. Dünyanın gıda devleri kır ve kent arasındaki duvarın daha da büyümesi için adeta seferber olmuşlardır. Gıda özgürlüğünü tesis etmenin tek yoluysa işte bu duvarların yıkılması. Bu da ancak kırda ve kentte yaşayan vatandaşlarımızın birbirine dokunabilecekleri, göz göze bakabilecekleri ve dertlerini dinleyebilecekleri yeni meydanların açılmasıyla mümkündür" diye konuştu.



Karşılıklı iletişim ağını tekrar oluşturacak yerlerin ise üretici pazarları gibi yerler olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, "Benim için üretici pazarları para karşılığı sebze meyve satın alınan yerler değildir. Bu pazarlar, bereketin çoğaldığı ve toplumun her kesimine yayıldığı meydanlardır. Üretici pazarları alışveriş merkezi değil, bereket meydanlarıdır" dedi.



"Kızım şuan Kıbrıs'ta okuyor. Sayenizde başkanım"



Açılış töreninde üreticiler adına konuşan ve Bayındır Kızılova'dan gelen bal üreticisi Gülay Ökten, "Üretici olarak kooperatifleşerek büyüdük. Burada olmak benim için bir hayaldi. Kooperatife üye olduk. Orada hep beraber büyüdük. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize tezgahlar hazırladı, pazar yerleri ayarladı. Benim için bir hayaldi burada olmam. Kızım üniversiteyi kazandı, 'ne yapabiliriz' dedi. 'Arkanda ben varım git kızım' dedim. Kızım şu an Kıbrıs'ta okuyor. Sayenizde başkanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.



Ziraat Odaları İzmir Koordinatörü İbrahim Erdal da, "İzmir, Türkiye'de tarımda en çok öne çıkan iller arasında. Bunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin çok büyük katkısı var. Tunç Soyer başkanımıza tarım ve yerelde kalkınmaya verdiği destek için tüm çiftçiler adına teşekkür ederim" dedi.



Tören sonunda Tunç Soyer'e üreticiler, çeşitli tarım mahsülleri ve bir kuzu hediye etti. - İZMİR

Kaynak: İHA