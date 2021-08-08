Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz"
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz"

Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı toplantıdan görüntü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı toplantıdan görüntü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz" - Haberler
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