Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı toplantıdan görüntü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da açıklamalarda bulundu.