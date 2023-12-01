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Yenişehir Belediyesi Samandağ Gülbahar Halk Korosu Konseri'ne ev sahipliği yaptı

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Yenişehir Belediyesi, geliri depremzede çocuklara bağışlanacak olan Samandağ Gülbahar Halk Korosu Konseri'ne ev sahipliği yaptı. Konserden elde edilen gelir, depremzede çocuklara yardım amacıyla bağışlanacak.

Yenişehir Belediyesi, geliri depremzede çocuklara bağışlanacak olan Samandağ Gülbahar Halk Korosu Konseri'ne ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir dayanışma örneği gösteren Yenişehirliler, dayanışma ruhunu canlı tutmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Samandağ Gülbahar Halk Korosu sahne aldı. Konserden elde edilen gelir, depremzede çocuklara yardım amacıyla bağışlanacak. Gönül Beyaz'ın koro şefliğini yaptığı konserde Mersinli sanatçı Bedi Şaraplı da sahne aldı.

Vatandaşlarla birlikte konseri dinleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir halkı ilk günden bu yana büyük bir duyarlılıkla depremzede yurttaşlarımıza destek vermek için mücadele etti. Deprem bölgesinden halkımızın sıkıntıları ne yazık ki devam ediyor. Dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor. Bu zor zamanlarda dayanışma ve yardımlaşma, toplum olarak en önemli değerlerimizden biri haline geldi. Dayanışmayı büyüterek, depremzedelerin yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için elimizden geleni yapmalıyız. Yenişehir halkına ve katılım gösteren herkese teşekkür ederim. Her birimizin gayreti ve yardımı, depremzedeler için umut oluyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

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