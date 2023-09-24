Van Halk Oyunları Ekibi Bölge Yarışmasında Birinci Oldu

Van halk oyunları ekibi, Bitlis'te düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasında 3 kategoride birinci oldu. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen yarışmada Van Gölü Ortaokulu Spor Kulübü, Van İpekyolu Kültür Sanat Kulübü ve Van Urartu Sanat Spor Kulübü birincilik elde etti. Birinci olan ekipler, Denizli'de düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.