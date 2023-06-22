Ünlü balerin ve eski bale sanatçısı İstanbul'da dans atölyesi düzenledi
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Dünya çapında ünlü balerin Maude Sabourin ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eski bale sanatçısı Melih Mertel, İstanbul'da yaklaşık 40 bale ve dans öğrencisinin katıldığı dans atölyesi düzenledi. Etkinliğin geliri 6 Şubat depreminden etkilenenlere katkı sunmak amacıyla Türkiye Gönüllüleri Vakfı'na bağışlandı.
Kanada da yaşayan ve dans hayatlarını orada sürdüren Dans atölyesi sanat yönetmeni Maude Sabourin ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eski bale sanatçılarından Melih Mertel bale severlere dans atölyesi vermek için İstanbul'a geldi. Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde tüm gün süren, yaklaşık 40 bale ve dans öğrencisinin katıldığı dans atölyesi dün gerçekleştirildi. Katılımcıların yakınları ve bale severler tarafından da izlenen etkinliğin geliri 6 Şubat' ta yaşanan büyük deprem felaketinden etkilenenlere katkı sunmak amacıyla Türkiye Gönüllüleri Vakfı'na bağışlandı.
DEPREMDEN ETKİLENENLER İÇİN TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ VAKFI'NA BAĞIŞLANDIThe Dance Lab (Dans Atölyesi) sanat yönetmeni Maude Sabourin ve 2019 yılından beri Kanada' da yaşayan ve sanat hayatını da Les Grands Ballets Canadiens'da sürdürürüyor olmasının yanısıra Ecole Superieure de Ballet du Quebec' de bale dersleri veren Melih Mertel, İstanbul'da sanatlarına gönül vermiş bale ve dans öğrencileriyle bir araya gelerek dans dolu bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde Çiğdem ve Osman Çelik'in verdiği pilates dersi ile başlayan etkinlik, Melih Mertel'le bale masterclass ile devam etti. Klasik bale dersi gören katılımcılar aranın ardından İlke Kodal ile bale repertuvarı dersine girdiler. Modern dans atölyesi ise Maude Sabourin ile bale ve dans öğrencilerini buluşturdu. Modern dans teknikleri ile doğaçlama yapan katılımcılar günün sonunda Maude Sabourin' in "Tue" (Öldürmek) adlı dans performansını izledi.Atölyenin bitiminde katılımcılar farklı alanlarda uzmanlaşmış olan dansın ustaları ile söyleşi gerçekleştirdi.