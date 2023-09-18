Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Yeşilçam oyuncularına onur ödülü

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Yeşilçam'ın ünlü oyuncularına onur ödülü takdim edilecek. Festival kapsamında ayrıca Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü ve En İyi Özgün Film Müziği ödülleri de verilecek. Avrupa'nın 14 farklı ülkesinden katılımcılar da festivale katılacak ve Yozgat'ta kısa film ve belgeseller çekebilecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Yeşilçam'ın ünlü oyuncularına onur ödülü takdim edilecek.

Konuya ilişkin festivalden yapılan açıklamaya göre, 25-28 Ekim'de festivalin Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış töreninde Ediz Hun ve Perihan Savaş ödül alacak.

Kapanış gecesinde ise Hülya Koçyiğit ve Meral Çetinkaya'ya onur ödülü verilecek.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez Yozgat'ın ünlü yazarı Mehmed Said Fenni adına "Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü" ve şehrin önemli müzisyeni Nida Tüfekçi adına "En İyi Özgün Film Müziği" ödülleri sahiplerini bulacak.

Avrupa'nın 14 farklı ülkesinden festivale gelecek 18-30 yaşındaki 50 sinema-televizyon öğrencisi ve çalışanı da festivale katılırken, Gençlik Jürisi ile ortak çalışmalar yapacak.

Katılımcılar Yozgat'ta kısa film ve belgeseller de çekebilecek.