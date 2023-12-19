Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Havasi Konseri

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, dünyaca ünlü Macar piyanist Havasi müzikseverlerle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Havasi, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde sevilen parçalarını seslendirdi.

Usta müzisyen, sahnede yaptığı konuşmada, dinleyicilere teşekkür ederek, Antalya'da olduğu için duyduğu heyecanı dile getirdi.

Daha önce Türkiye'ye birçok kez geldiğini anlatan Havasi, "İstanbul'da çok kez piyano çaldım. Antalya'ya da ailemle birlikte, şehrin tadını çıkarmak için gelmiştim. ve burada hep güzel vakit geçirdim. Bugün sizlere karşılığında bir şey verebildiğim için çok mutluyum. Çünkü beni nezaketle kabul etmeniz ve etrafımı saran sevginiz inanılmaz. Bugün burada olduğum için çok mutluyum, bu benim Antalya'daki ilk konserim." diye konuştu.

Konser boyunca dinleyicilerine favori piyano parçalarından bazı seçkiler çalacağını belirten Havasi, müzik bestelerinde ona ilham veren şeyin ne olduğunun sıkça sorulduğunu dile getirdi.

Kendisine birçok şeyin ilham verdiğini vurgulayan Havasi, "Ama en başta benim için en önemli ilham kaynağı ailemdir. 9 yaşında bir kızım ve 12 yaşında oğlum var. Bir sonraki şarkıda, ailecek geçirdiğimiz zamanlardan ilham alındı. Romantik, sevgi ve ışık dolu. Beğenmenizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde bestelerine ilham olan hikayeleri anlatan Havasi, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.