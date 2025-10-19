Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri 2025 Roma'da Sahiplerini Buluyor

'ULUSLARARASI Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri 2025', Roma'daki İtalya Kültür Bakanlığı merkezinde yarın gerçekleştirilecek.

Akdeniz Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri 2025 (Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo)', bu yıl da İtalya'nın başkenti Roma'daki İtalya Kültür Bakanlığı merkezinde yarın gerçekleştirilecek. Etkinlik, kültür, sanat, spor, diplomasi, bilim, müzik ve sosyal sorumluluk alanlarında fark yaratan isimleri onurlandıracak.

Uluslararası ölçekte kabul gören etkinlik, Mare Nostrum (Akdeniz) etrafındaki farklı milletlerden gelen ve kendi alanlarında fark yaratan kişileri bir araya getiriyor. Spor, müzik, kültür, sanat ve toplumsal sorumluluk gibi birçok alanda öne çıkan isimler; diyalog, liyakat ve kapsayıcılık değerlerini temsil ediyor.

ROMA'DA KÜLTÜREL BİR KALP

Buluşma, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, CONI (İtalyan Olimpiyat Komitesi), USSI (İtalyan Spor Basını Birliği) ve AIPS Avrupa gibi önemli kurumların himayesiyle gerçekleştiriliyor. 2025 edisyonu, Akdeniz'in yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir laboratuvar olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Törenin en anlamlı bölümü, 'Akdeniz'in Oscar'ı' olarak da anılan Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında, 12 Ekim'de 90'uncu doğum yılını kutlayan dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin anısına gerçekleştirilecek. Pavarotti, 'The Three Tenors' konserleriyle sınırları aşan küresel bir etki yarattı ve müziğiyle halkları birleştiren kültürel bir elçi olarak hafızalara kazındı. Tören sırasında Maestro'nun hayatı ile başarılarını anlatan özel bir video gösterilecek ve ödül, Maestro'nun anısına eski eşi Nicoletta Mantovani'ye takdim edilecek.

BU YILIN ÖNE ÇIKAN ÖDÜL SAHİPLERİ

Kültür ve sanat alanında ödüller, Faslı moda tasarımcısı Hania Harrati, Tunuslu akademisyen ve ressam Ilhem Sbaii Chaabane, Belgrad Şehir Müzesi Direktörü Jelena Medakovic, Arnavut kökenli müzisyen Olen Cesari ve Vatikan San Pietro Bazilikası baş org sanatçısı Josep Sole Coll'a verildi. Luciano Pavarotti Vakfı Başkanı Nicoletta Mantovani de kültür alanındaki katkıları nedeniyle ödüllendirilecek.

Kurumlar ve adalet kategorisinde Milano Cumhuriyet Başsavcısı Marcello Viola ve Kadın Cinayetleri Parlamento Komisyonu Başkanı Martina Semenzato, insani yardım ve iş birliği alanında ise Amirouche Noureddine (Cezayir), Sicilya'da sosyal turizme katkı sağlayan girişimciler Domenico Scialabba ve Maria Pizzillo 2025 yılı mükemmeliyet ödüllerini alacak isimler arasında yer alıyor.

Spor dünyasından, Juventus ve Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Kenan Yıldız ile UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın yanı sıra Jose Mourinho (Benfica Teknik Direktörü) ve Portekizli futbol efsanesi Luis Figo de uluslararası başarılarıyla onurlandırılacak. Paralimpik sporcular Antonio Fantin, Edoardo Giordan ve Monica Boggioni ile İtalyan Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de bu yılın spor kategorisi ödüllerini alacak bazı isimler arasında bulunuyor.

Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin halklar arasında karşılıklı saygı, diyalog ve dayanışma temelinde inşa edilecek ortak bir gelecek için bir çağrı olduğu vurgulanarak, "Akdeniz, kıtaları ayıran değil; insanları, fikirleri ve kültürleri birleştiren bir denizdir. Bu ödül, umut, iş birliği ve ortak bir geleceğe dair bir mesajdır" ifadeleri kullanıldı.