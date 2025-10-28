Haberler

Uçurtma tutkusu Mardin'de hayat buluyor: Zahit Mungan'ın başarı hikayesi

Uçurtma tutkusu Mardin'de hayat buluyor: Zahit Mungan'ın başarı hikayesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardinli Zahit Mungan, 6 yaşında başlayan uçurtma tutkusunu sanata dönüştürerek uluslararası festivallerde altın madalya kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, Atatürk posterli uçurtmasını semalarda uçurarak geleneksel uçurtma kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

MARDİN'de, 6 yaşında başlayan uçurtma tutkusunu sanatla buluşturup birçok ülkede festivallere katılan, 2023'te Çin'de düzenlenen uluslararası festivalde altın madalya alan Zahit Mungan (34), 9 metrekarelik Atatürk posterli uçurtmasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kentin semalarında uçurdu.

Mardinli Zahit Mungan'ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. 28 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, 2023 yılında Çin'de düzenlenen 40'ıncı 'Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde altın madalya aldı. Mungan, ayrıca Çin'in yanı sıra son 20 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya, Fransa gibi 38 ülkeyi gezerek, 40'ın üzerinde festivale katıldı. Uçurtma kültürünün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğreten Mungan, hazırladığı 9 metrekarelik Atatürk posterli uçurtmasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Mardin'de gökyüzüyle buluşturdu.

'UÇURTMANIN PEŞİNDE BİR HAYAT SÜRÜYORUM'

Uçurtma geleneğinin yok olmaması için atölye kurduğunu belirten Mungan, "Mardin'de doğup büyüdüm. Burası da benim doğup büyüdüğüm ve çocukluğumun geçtiği ev. Bu evi bir uçurtma atölyesine çevirdim. Çünkü Mardin, geçmişten günümüze uçurtmalarıyla anılan bir şehirdir. Eskiden çocuklar sokaklarda top oynar ya da damlara çıkar uçurtma uçururdu. Ancak bu oyunlar ve uçurtmalar kaybolmaya yüz tutmuştu. Ben de bu güzel geleneğin yok olup gitmemesi için buradaki atölyeyi kurdum. Bu atölyenin beşinci yılı oldu ve bu süreçte binlerce kişiyi ağırladım. Buraya gelen çocuklar, önce hikayemi dinliyor. Ardından kendi uçurtmalarını yapıyor ve daha sonra hep birlikte damlarda uçurtmalarımızı yeniden gökyüzüyle buluşturuyoruz. Ben tamamen uçurtmanın peşinde bir hayat sürüyorum" dedi.

'BAYRAM NEDENİYLE, ATATÜRK UÇURTMAMIZI GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDUK'

Şu ana kadar 38 ülkeyi gezdiğini ve katıldığı birçok uluslararası festivalde madalyalar aldığını belirten Mungan, "Yaptığım uçurtmalara Mardin'in motiflerini, hikayelerini ve efsanelerini yansıtıyorum. Yaptığım bu uçurtmalar sayesinde dünyanın birçok yerinden davet alıyorum. Şu ana kadar 38 ülkeye gittim ve en son Fransa'da ülkemi temsilen festivallerde bulundum. Açıkçası, dünyanın birçok yerinden davet ediliyorum ve uçurtmalarımı dünyanın her yerinde uçuruyorum. Uçurtma atölyemde, özel olarak yaptığım bir Atatürk uçurtması da bulunmakta. Gelen her ziyaretçi, mutlaka Atatürk uçurtması ile fotoğraf çekilmeden buradan ayrılmıyor. Biz de burada sergilediğimiz Atatürk uçurtmasını, her özel günde ve her bayramda atölyemizin damından göklere salıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk uçurtmamızı gökyüzüyle buluşturduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.