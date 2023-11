TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nda Kitapseverler Yoğun İlgi Gösterdi

TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nın 40. düzenlenmesine 1 gün kala vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zafer Algöz ve Can Yılmaz da fuara katılarak kitapseverlerle buluştu. Algöz ve Yılmaz, gençlerin kitaba olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Fuarın son gününde de yoğunluk devam etti.

40'ıncısı düzenlenen TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nın bitmesine 1 gün kala vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zafer Algöz ve Can Yılmaz da fuarda kitapseverlerle buluştu. Fuarı değerlendiren Algöz, Bu sene ilk defa bugün böyle bir hareketlilik oluştu. İnsanlar yavaş yavaş, akın akın kitap fuarına geliyorlar. Özellikle gençlerin kitaba ilgi göstermesi beni daha çok mutlu ediyor dedi. Can Yılmaz ise, Fuar 40'ıncı senesinde zannediyorum artık kalabalık açısından zirveye ulaştı. Fiyatlar biraz yüksek kabul etmek lazım ama ona rağmen alışveriş güzel. İnsanların kitaba ilgisi çok iyi ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük kitap etkinliklerinden biri olan TÜYAP Kitap Fuarı, 28 Ekim'de kapılarını açtı. Fuarın bitmesine 1 gün kala hafta sonu olması sebebiyle de vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. Fuara olan ilgi ulaşımda da yoğunluğa neden oldu. Metrobüs kullananlar üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu. Fuara girmek için de ziyaretçiler kapıda kuyruk bekledi. Fuarın dışındaki yoğunluk içeride de değişmedi.

GENÇLERİN KİTABA İLGİ GÖSTERMESİ BENİ DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR

Fuarda sevenleriyle buluşan yazarlar arasında Zafer Algöz ve Can Yılmaz da vardı. İmza etkinliğinde kitapseverlerle buluşan Algöz fuarı değerlendirdi. Fuara katılımın zayıf başladığını ancak bugün ilginin arttığını belirten Algöz, TÜYAP Kitap Fuarı'nın bildiğim kadarıyla 40'ıncı organizasyonu. Geçen hafta başladı ama biraz zayıf başlamış. İlk defa bugün böyle bir hareketlilik oluştu. İnsanlar yavaş yavaş, akın akın kitap fuarına geliyorlar ama benim gördüğüm kadarıyla kitap alımı ekonomik koşullar yüzünden zayıf gidiyor. Kağıt dövize endeksli bir malzeme olduğu için yurt dışından kağıdın gelmesi, ithal edilmesi, kağıdın kitap olarak basılması döviz arttığı müddetçe yukarıya doğru çıkmasına sebebiyet veriyor. Kitap fuarlarının güzel olan tarafı hep indirimli kampanyalar oluyor. En azından iki kitap alana bir kitap hediye ediyorlar. Yayın evlerinde böyle promosyonlar da var. Özellikle gençlerin kitaba ilgi göstermesi beni daha çok mutlu ediyor tabii. Umarım ki fuar çok daha güzel yerlere gelir dedi.

FUAR BU SENE KALABALIK AÇISINDAN ZİRVEYE ULAŞTI

Senarist ve Yazar Can Yılmaz ise, Fuar şu anda gördüğüm kadarıyla çok iyi gidiyor. 40'ıncı senesinde zannediyorum artık kalabalık açısından zirveye ulaştı. Bugün son 2 güne girdik. Gayet güzel bir kalabalık var ve gördüğüm kadarıyla alışveriş de var. Bazen boş bir kalabalık da görebiliyoruz. Ama bugün insanların elleri kolları dolu, kitaba karşı ilgi devam ediyor, hız kesmiyor. Fiyatlar biraz yüksek kabul etmek lazım. Tabii fuarında fiyatları yüksek olduğu için yayıncılar ne yapsın Fiyatlar yüksek ama ona rağmen alışveriş güzel. İnsanların kitaba ilgisi çok iyi maşallah, böyle devam etsin. Nice 40 yıllara ifadelerini kullandı.

FUAR İÇİN PENDİK'TEN GELDİK

Fuarı ailesiyle birlikte ziyaret eden Din Kültürü Öğretmeni Kübra Nur Artar, Fuar çok güzel, her yaşa hitap ettiği için çocuklarla beraber geldik. Kendi ilgi alanlarımıza uygun kitapları bulabiliyoruz. Çocuklar için de hem eğitici hem de öğretici setler bulabiliyorum. Bu yüzden çok memnun kaldım. Pendik'ten geldik. Ben eskiden öğrencilerimle de geliyordum. Ailecek ilk defa geldik. Her sene geliyoruz hiç kaçırmıyoruz. Zaten her sene fuarın bir yoğunluğu var. Ama rahatça gelip geziliyor dedi.

Fuardan memnu olduğunu söyleyen 7 yaşındaki Defne Aslanyürek ise, Geçen sene de gelmiştim çok sevdim. Kitaplar aldım. Okulu anlatan, boyama ve okuma kitapları, tablete bakmanın önemli olmadığını anlatan kitaplar aldım diye konuştu.