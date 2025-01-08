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Tunceli'nin Zel Dağı, Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Tunceli'nin Zel Dağı, Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor
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Tunceli'de karla kaplanan 2380 metre yüksekliğindeki Zel Dağı, doğa sporları tutkunları için popüler bir tırmanış alanı haline geldi. Doğaseverler, zorlu patikaları aşarak zirveye ulaşmanın keyfini çıkarıyor.

Tunceli'de kar yağışıyla zirvesi beyaza bürünen 2 bin 380 metre yükseklikteki Zel Dağı, tırmanış tutkunlarını ağırlıyor.

Sarp dağların arasında kurulu kent, şelaleleri, yaylaları, buzul gölleri ve kanyonlarıyla turizme büyük katkı sağlıyor. Kentteki dağcılık faaliyetleri sayesinde de doğa tutkunları belirli aralıklarla tırmanışlara katılıp yeni yerler keşfetme fırsatı buluyor.

Bölgede son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında da zirvesi karla kaplanan Pülümür Vadisi'ndeki Zel Dağı'na gezi turları başladı.

Günübirlik etkinliklerle rotalarını dağa çeviren doğaseverler, araçlarla il merkezinden Kutudere mevkisine giderek gerekli hazırlıklarını yapıyor.

Meşe ormanları arasında yürüyüş

Bilgilendirmeler sonrası yola koyulan doğa tutkunları, öncü ve artçının kurallarına uyarak tek sıra halinde meşe ormanların arasından geçiyor.

Zorluklarla dolu patikalardan geçen doğaseverler, yaklaşık 10 kilometrelik parkuru 5 saatte tamamlayıp 2 bin 380 rakımlı Zel Dağı'nın zirvesine ulaşıyor.

Zorlu tırmanışla ulaşılan karla kaplı zirve, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan, AA muhabirine, kentin güzelliklerini tanıtmak amacıyla dört mevsim etkinlik düzenlediklerini anlattı.

Bu tırmanışlarında, aynı zamanda 2019'da kalp krizi geçirerek vefat eden öğretim görevlisi Cemal Diribaş'ı da andıklarını ifade eden Doğan, "Faaliyetimize 1000 rakımdan itibaren başladık ve 2 bin 380 metre yüksekliğe çıktık. Etkinliğe katılan 18 kişi de zirve yaptı ve sorunsuz şekilde tırmanışımızı tamamladık. Bundan sonrada Türkiye Dağcılık Federasyonu'na gönderdiğimiz faaliyet raporumuza göre hareket edeceğiz." dedi.

Doğa tutkunu Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Güler ise Tunceli'nin doğayı seven insanlar için adeta bir cennet olduğunu söyledi.

"Öğrencilerimle dağlarda sürekli keşif halindeyiz"

Şehrin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirten Güler, şöyle konuştu:

"Tunceli küçük bir şehir ve belki de metropollerdeki gibi imkanları yok. Doğayı, dağları, nehirleri ve yaban hayatını seviyorsanız, burası büyüleyici bir atmosfere sahip. Munzur Üniversitesi Doğa ve Su Sporları Kulübüm olduğu için öğrencilerimle dağlarda sürekli keşif halindeyiz. Dağlarda bisiklet sürüyoruz, kamp kuruyoruz, trekking, hiking, rafting aktiviteleri yapıp nehirde yüzüyoruz. Bu şekilde sürekli doğa sporlarıyla ilgilenmeye vakit ayırıyoruz."

Güler, kentteki dağların kış tırmanışlarına da çok uygun olduğuna işaret ederek, "Tunceli'de özellikle Munzur Dağları ön plana çıkar. Kentteki bu dağların zirvelerinde gezmek ve karların üzerinde keşiflerde bulunmak cidden çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Gittiğimiz yerlere sadece ayak izimizi bırakıyoruz"

Doğa tutkunu Güven Gülmez de Almanya'da yaşadığını ve belirli dönemlerde memleketi Tunceli'ye gezmeye geldiğini aktardı.

Gülmez, gezi turlarına katılarak yeni yerler görmeye çalıştığını belirterek, "Gittiğimiz yerlere sadece ayak izimizi bırakıyoruz, başka hiçbir şeyimizi bırakmıyoruz ve doğamıza sahip çıkıyoruz. Zel Dağı rotası çok güzeldi, keyifliydi. Hava koşulları da tırmanmaya oldukça elverişliydi. Zel Dağı'nın benim için manevi bir değeri var çünkü köyümün sınırları içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

Sağlık personeli Ünal Kürüm de Elazığ'dan Tunceli'ye gelerek Zel Dağı tırmanışına katıldığını ve bölgenin doğasını çok sevdiğini anlattı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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