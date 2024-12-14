Tunceli'de Dağcılar Karla Kaplı Zirveleri Keşfediyor

Tunceli'de dağcılar, kar yağışıyla beyaza bürünen zirvelerin güzelliklerini görmek için zorlu parkurlardan geçip saatlerce yol yürüyor.

Tarihi, kültürel ve doğal mekanlarıyla dikkati çeken kentte, birçok kişi kano, yamaç paraşütü, rafting, trekking ve dağcılık gibi spor branşlarıyla ilgilenerek vakitlerini değerlendiriyor.

Bölgede doğa turizmine en çok katkı sunan yerlerin başında da şehir merkezi ve ilçelerde yer alan yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki dağlar geliyor.

Yazları yeşilin tonlarıyla farklı güzellikler sunan dağlar, kışın kar yağdığında ise Elazığ, Bingöl, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Antalya, Muğla, Muş, Erzincan ve Adana gibi illerden tırmanış tutkunlarını ağırlıyor.

Günübirlik turlarla rotalarını zirvelere çeviren dağcılar, yöredeki rehberler eşliğinde araçlarla belirli bir noktaya gittikten sonra yolculuklarına yaya devam ediyor.

Tek sıra halinde patikalarda ilerleyen dağcılar, yüksek kesimlere çıktıkça yoğun kar ve tipinin oluşturduğu bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyor.

Zorluklara rağmen yürüyüşlerinden vazgeçmeyen dağcılar, saatler süren seyahatlerinin sonunda hedeflerine ulaşmayı başarıyor.

Karla kaplı zirvelerden çevreyi kuşbakışı izleyen dağcılar, manzara fotoğrafları çekip kurt, vaşak, keklik ve yaban keçisi gibi canlıları yakından görme fırsatı buluyor.

Dağcılar, son olarak düzenledikleri etkinlik kapsamında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Aziz Abdal Dağı'na 10 saat süren tırmanış yaptı.

"Munzurlar teknik tırmanış yapılabilecek noktalara sahip"

Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı illerindeki birçok dağa gezmeye gittiğini söyledi.

Tunceli'deki Munzur Dağları'na ise her hafta gezi yaptıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Munzur Dağları'nın o kadar çok güzelliği var ki bunlar anlatmayla bitmez. İnsanlar gelip gezilerimize katılarak bu coğrafyanın güzelliklerini keşfedebilir. Biz de memleketimizdeki dağlara çıkıp stresten uzaklaşıyoruz. Munzurlar yaklaşık 130 kilometrelik bir alandan oluşuyor ve teknik tırmanış yapılabilecek noktalara sahip. Yaklaşık 20 yıldır dağcılık faaliyetleriyle ilgileniyorum ve Munzur Dağları'ndaki 70'in üzerinde zirveye tırmandım. Bunlardan bazılarına birkaç defa çıktım ve halen zirvesini göremediğim alanlar var."

"Dağcılık ile doğa turizmi geliştirilirse şehre ve topluma çok ciddi katkısı olur"

Dağcılardan Mehmet Bidav, Munzur Dağları'nın bir silsile oluşturarak Toroslar ve Karadeniz'e kadar uzandığını aktardı.

Bu nedenle Munzur Dağları'nda farklı iklimlerin hakim olduğunu ifade eden Bidav, "Munzur Dağları'nın zirvelerinin yükseklikleri yaklaşık 3 bin ile 3 bin 500 metre arasında ve en yüksek tepesi Akbaba. Munzurlardaki endemik türler ve doğal yaşam en önemli husus. Burada dağcılık ile doğa turizmi geliştirilirse şehre ve topluma çok ciddi katkısı olur." dedi.

Bidav, karlı havalarda dağlara tırmanışın zorlaştığına dikkati çekerek, "Aziz Abdal Dağı'na yaptığımız tırmanış kapsamında 1100'den 2 bin 700 metre yüksekliğe çıktık. Zirve çok güzeldi ve arkadaşlarla dayanıştık, tanıştık. Gruptaki bazı arkadaşlar ilk defa bir araya geldi ve ekip olarak birbirlerini tanıdılar." ifadelerini kullandı.

Sağlık personeli Melek Aktaş, çocukluğunun köyde geçmesinden dolayı doğaya karşı farklı bir ilgi duyduğunu anlattı.

"Tunceli'yi çok seviyorum, Munzurlara aşığım"

Aktaş, tabiatla bütünleşmenin kendisine huzur verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tunceli'yi çok seviyorum, Munzurlara aşığım. Vakit buldukça Bodrum'dan Tunceli'ye gelip Munzurlara tırmanmaya çalışıyorum. Aziz Abdal Dağı parkuru çok güzeldi. Başlangıçta yağmur yağdı ve sonrasında lapa lapa yağan karların arasında yürürken tipi etkisini gösterdi. Bu tür olumsuzluklara rağmen her şey çok güzeldi ve farklı bir deneyim yaşamış oldum."

Öğretmen Adnan Dönmez de yaklaşık 2 yıldır Tunceli'de görev yaptığını ve aktif olarak dağcılıkla ilgilendiğini dile getirdi.

Dönmez, belirli aralıklarla dağ tırmanışlarına katıldığından bahsederek, "Aziz Abdal Dağı zirvesine kış tırmanışı etkinliği gerçekleştirdik. Zirveye çıkarken kar ve tipi dolayısıyla biraz zorlandık ama hedefimize ulaştık. Tunceli dağlarını seviyorum ve her çıktığım rotada farklı güzelliklerle karşılaşıyorum. Herkesi dağcılık faaliyetlerine katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.