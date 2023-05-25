Tibet Tıbbı Hastanesi'nden UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen Dört Tantra

Tibet Tıbbı Hastanesi, geleneksel Tibet tıbbına ilişkin eski bir kitap olan Dört Tantra'nın beş versiyonunun UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildiğini duyurdu.

LHASA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Tibet Tıbbı Hastanesi, geleneksel Tibet tıbbına ilişkin eski bir kitap olan Dört Tantra'nın beş versiyonunun Paris'te düzenlenen son toplantıda UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildiğini duyurdu.

Geleneksel Tibet tıbbının en temel klasiği olan ve 8. ila 12. yüzyıllar arasında derlenen Dört Tantra, geleneksel Tibet tıbbının yayılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynadı.

UNESCO'nun internet sitesinde kitabın tanıtımında "Bu kitap sadece Tibet'te antik çağlardaki tıbbi bakımın zirvesini temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Tibet'in erken dönemindeki beşeri bilimler, tarih, gelenek, edebiyat, sanat ve zanaat çalışmalarını da yansıtıyor" denildi.

Tarihi kitabın dört adet tahta baskı versiyonu ve bir altın mürekkepli el yazması versiyonu olmak üzere beş versiyonu listeye dahil edildi.

Tibet Tıbbı Hastanesi'nin müdürü, "Kitabın kütüğe dahil edilmesi, Tibet tıbbının uluslararası sahneye adım attığını gösteriyor" yorumunda bulundu.