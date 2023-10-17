Talas Belediyesi Standı Kitap Fuarında Büyük İlgi Görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen kitap fuarında Talas Belediyesi standı büyük ilgi görüyor. Talas Belediyesi yayınlarının yanı sıra ilçenin tanıtımına yönelik eserlerin yer aldığı stant, büyük küçük herkesin beğenisini topladı.

Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen fuarda açılan stantta Talas Belediyesi, gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerin yanı sıra, ilçenin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu fuara gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Başta eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalar olmak üzere hizmete giren ve yapımı süren okullara, tarihi sokaklar ve konaklardan gezilebilecek rotalara kadar birçok yayınının paylaşıldığı stantta ayrıca Talas Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan eserler de gelen vatandaşlara sunuluyor. - KAYSERİ