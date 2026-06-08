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DİKA, Sıfır Atık Festivali'nde bölge kültürünü ve kadın emeğini tanıttı

DİKA, Sıfır Atık Festivali'nde bölge kültürünü ve kadın emeğini tanıttı
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Dicle Kalkınma Ajansı, Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Festivali'nde Şırnak Jirki kilimi, Mardin üzüm çekirdeği yağı ve Batmanlı kadınların el çantaları gibi bölgesel ürünleri sergileyerek kültürel mirası ve kadın girişimciliğini tanıttı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Sıfır Atık Festivalinde bölgenin kültürel zenginliklerini ve kadın emeğini Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturdu. Şırnak'ın dünyaca ünlü Jirki kilimi başta olmak üzere bölgeye özgü ürünler festivalin en dikkat çeken stantları arasında yer aldı.

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivalinde, Dicle Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan "Anadolu'dakiler" temalı stantta bölgenin üretim gücünü sergiledi. Festival boyunca Şırnak'ın kültürel mirasının önemli simgelerinden olan Jirki kilimi, Mardin'de üretilen üzüm çekirdeği yağı ve Batmanlı kadın girişimciler tarafından hazırlanan el çantaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bölgenin geleneksel üretim kültürünü yansıtan ürünler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel üretimin teşvik edilmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir vitrin oluşturan stantta, Anadolu'nun kadim değerleri sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla buluşturuldu.

DİKA'dan yapılan açıklamada, festivalin bölgenin ekonomik ve kültürel potansiyelinin tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtilerek, "Yerel üreticilerimizin emeklerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya, kadın girişimciliğini desteklemeye ve bölgemizin değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceğiz" denildi.

DİKA'nın tanıtım standı festival boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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