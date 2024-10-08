Samsun'un Miliç Lagünü, Doğal Güzellikleriyle Dikkat Çekiyor

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Miliç Lagünü'nün Türkiye'de çok nadir görülen doğal oluşumlardan biri olduğunu söyledi.

Almaz, Karadeniz Sahil Yolu'nun hemen yanında yalnızca 100 metre yürüyerek bu eşsiz güzelliğin görülebileceğini ifade etti.

Denize paralel uzanan akarsu yatağının deniz ile bağlantısının olmaması dolayısıyla oluşan lagünün yaban hayatı için önemini vurgulayan Almaz, zengin bir habitat barındıran lagünün korunması ve tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Almaz, "Tüm vatandaşlarımızı bu doğal zenginliği keşfetmeye davet ediyoruz." dedi.

"Turizm potansiyeli çok büyük"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise "Miliç Lagünü"nün henüz yeterince tanınmadığını dile getirerek, "Burası Terme'nin gizli kalmış güzelliklerinden biri. Karadeniz ile Samsun-Ordu karayolu arasında kalan lagün, denizle doğrudan bağlantısı olmayan nadir yerlerden biri. Doğal yaşam burada son derece zengin. Su samuru, yaban ördekleri, su tavukları ve birçok balık türü bu bölgede yaşıyor." diye konuştu.

Lagünün ekolojik dengesini korumanın önemine değinen Kul, şunları kaydetti:

"Burada dört tane köprü var ve bunlar eski yöntemlerle yapılmış. Devlet Su İşleri ile işbirliği yaparak bu köprüleri 30 metre uzunluğunda inşa etmeyi planlıyoruz. Böylece hem suyun doğal akışı sağlanacak hem de ekolojik denge korunacak. Bu düzenlemelerin ardından kano gezileri, tekne turları gibi turistik aktiviteler düzenlemeyi planlıyoruz."

"Terme, Samsun turizmi için stratejik bir nokta"

Şenol Kul, Karadeniz turlarının güzergahında bulunan Terme'nin turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğunu, turlara katılan kişilerin sadece yüzde 5'inin bile ilçede durup gezmesinin Terme ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Terme, Samsun'un turizmde yükselen yıldızı olabilir." ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılması planlanan çalışmalarla lagünün doğallığını bozmadan, çevre düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri yapılacağını belirten Kul, güneş enerjisiyle çalışan motorlar ve kano turları gibi doğa dostu turistik aktivitelerle lagünü turizme kazandırmayı istediklerini söyledi.