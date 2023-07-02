Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 43. Kültür ve Sanat Sezonunu Tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 43. kültür ve sanat sezonunu konser ve gösteri programlarıyla başarılı bir şekilde tamamladı. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri büyük ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 43'üncü kültür ve sanat sezonunu konser ve gösteri programlarıyla tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, haziran ayı süresince düzenlenen konser ve gösteri programları, sanatseverler tarafından ilgi gördü; sergilenen performanslar ise büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Yıl Sonu Kapanış Konseri "Rindlerin Akşamı" ismiyle gerçekleştirildi. Konservatuvarın kurucu isimlerinden, TRT sanatçısı, bestekar Cavit Ersoy'un sanat danışmanlığı ile dinleyiciyle buluşan ve Türk Sanat Müziği formlarından birçok eserin icra edildiği programda seyirciler de konser boyunca şarkılara eşlik etti.

Öte yandan yine Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan, bozkırın tezenesi sanatçı Neşet Ertaş'ı anma ve vefa konseri "Bir Garip Sazım" adıyla sanatseverlerle buluştu.

"12 branşta 600'den fazla öğrenci eğitim aldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, 2022-2023 yılı öğretim yılında 12 branşta 600'den fazla öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Eğitim alan öğrencilerin, yıl sonu temsilinde yeteneklerini sergilediklerini belirten Akdin, şu ifadeleri kullandı:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sezon içerisinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Musikisi alanlarında çok sayıda konser icra etti. 43'üncü kültür ve sanat sezonunu da haziran ayı süresince düzenlediğimiz programlarla çok güzel bir şekilde tamamladık. Programlarda yer alan, destek olan ve izlemeye gelen tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum."