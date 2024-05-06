Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Restorasyonun Ardından Yeniden Açıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 9 yıldır restorasyonda olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yeniden ibadete açıldı.

800 yıllık tarihi Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tören düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer il protokolü camide namaz kılarak okunan mevlidi dinledi.

Semazen gösterisinin ardından düzenlenen törende konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin bir vakıf medeniyet ülkesi olduğunu söyledi.

Muhteşem eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür eden Güler, "Bu eser gibi ülkemizde 21 tane daha UNESCO tarafından tescillenmiş ve insanlığa miras bırakılmış eserlerimiz var. Bu muhteşem eserler ülkemizde insanlığa miras listesinde yaşatılıyor ve yaşatılmaya devam edecek." dedi.

Son 22 yılda Vakıflar Genel Müdürlüğünün ülkede 6 bin 500'e yakın cami, medrese, kütüphane, köprü, han ve hamamı ayağa kaldırarak yeniden ihya ettiğini dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"İnşallah biz de bizden sonraki nesillerimize bu muhteşem eserleri bir emanet bilinci içerisinde koruyarak, anlatarak ve yaşatarak teslim edeceğiz. Divriği bizim için çok önemli bir ilçe. Hayatıyla, evleriyle, konaklarıyla ve El-Hamrası Divriği Ulu Camii ile... Divriğilileri tebrik ediyorum, bu caminin gölgesinde bir hayatı sürdürüyorsunuz. İnşallah emeklilik döneminde böyle muhteşem bir eserin gölgesinde ve onu anlayarak, tanıyarak, onunla beraber hayatı sürdürmeyi Rabb'im bizlere de nasip eylesin."

Sivas Valisi Şimşek vatandaşları eseri görmeye davet etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Restorasyonun hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne ülkemizden giren bu eşsiz eserin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu eseri bizden sonraki nesiller de aynı şekilde koruyarak gelecek nesillere aktaracaklardır." şeklinde konuştu.

Şimşek, vatandaşları bu eşsiz eseri gelip görmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılışı için Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış töreninden video konferansla katılımıyla Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, İstanbul Milletvekili Adem Uzun, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve diğer davetliler ile vatandaşlar katıldı.

2015 yılında restorasyonuna başlanılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda çatı değişimi, lazer temizleme, enjeksiyon sistemi ve güçlendirme çalışması gibi işlemler yapıldı.

Caminin etrafında bulunan 190 bina kamulaştırılarak çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

"Anadolu'nun El Hamrası"

Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde Hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Camii 1280 metrekare, caminin bitişiğinde Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek'in aynı yıl yaptırdığı darüşşifa da 768 metrekarelik alanda bulunuyor.

İnanç ve tarih turizmi açısından önemli bir eser olarak gösterilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, mimari üslubuyla dikkati çekiyor. İspanya'nın Granada kentindeki İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı'na benzediği için Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El Hamra'sı" olarak görülen eser, mimari yapısı ile başta sanat tarihçileri olmak üzere mimar ve mühendisleri etkiliyor.

Darüşşifa taç kapısı, caminin kuzey ve batı taç kapısı ile Şah Mahfili taç kapısının her biri birbirinden farklı eşsiz bezemeleri ile göz kamaştırıyor.