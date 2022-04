One Direction üyesi 'Louis Tomlinson' ilk kez İstanbul'da

Ülkemizde de büyük hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın üyesi Louis Tomlinson, solo projesi için ilk kez Türkiye'ye gelecek.

2020 yılında ilk solo albümünü yayınlayan ve solo kariyerinde de kendisini kanıtlayan Louis Tomlinson, 30 Haziran 2022 tarihinde ilk kez İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

FOUR albümünün Deluxe versiyonu iTunes'da 67 ülkede #1 numaraya yerleşti. Louis Tomlinson şu an One Direction grubu ile müzik hayatına devam etmektedir. 31 Ocak 2020 tarihinde, yayınladığı ilk solo albümü Walls, 50 ülkenin iTunes listesinde 1 numaraya ulaştı.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat