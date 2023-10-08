Odunpazarı Belediyesi Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları kapsamında Oda Müziği Konseri düzenledi. Konsere, Yağmur Tuna ve Ali Yazıcıoğlu sahne aldı. Oda Müziği Konserine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Oda Müziği Konseri düzenledi. Çağdaş Sanatlar Galerisi içinde yer alan Nikah Salonu'nda gerçekleşen konserde; Yağmur Tuna ve Ali Yazıcıoğlu sahne aldı. Oda Müziği Konserine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Yağmur Tuna keman, Ali Yazıcıoğlu ise piyanosu ile adeta izleyicileri mest etti. Tuna ve Yazıcıoğlu, konser boyunca birbirinden güzel eserler çaldı. Büyük beğeni kazanan konser sonrasında sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tuna ve Yazıcıoğlu'nu tebrik ederek, "Bu çocuklar Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün çağdaş çocukları. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Böyle laik, çağdaş çocuklarımız olduğu sürece Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır, onu yıkmaya kimsenin güce yetmez" dedi. Başkan Kurt, konsere katılanları Odunpazarı Belediyesi tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlama etkinliklerine katılmaya davet etti.