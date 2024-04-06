Nuri Alço Eskişehir'de Hastaneye Kaldırıldı

Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesinde tedavisine devam edilen 73 yaşındaki oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili hastanenin Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul açıklama yaptı.

Alço'nun öğleden sonra hastanede muayene edildiğini belirten Ertuğrul, "Sanatçı Nuri Alço, hastanemize bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagülan (kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır." ifadelerini kullandı.