MSB Mehteran Birliği Erzincan'da konser verdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konserde çeşitli eserler seslendirilirken, vatandaşlar Türk bayraklarıyla eşlik etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Erzincan'da konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Mehteran Birliği konserde, "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve "Bayrak Marşı"nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserler seslendirdi.
Meydanda toplanan çok sayıda vatandaş, marşlara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.
Konserin ardından Mehteran Birliğine, Vali Hamza Aydoğdu tarafından çiçek takdim edildi.