Milliyet Sanat'ın şubat sayısı çıktı

Milliyet Sanat'ın şubat sayısı okurlarla buluştu. Kapağını, aşkın ilham verdiği sanat eserlerine ayıran yeni sayıda kültür-sanatta savaşı barış ile adalet adına yorumlayan yapıtlara ve yaratıcılarına dair kapsamlı bir dosya; 'Hücreler' oyununu sahneye koyan Engin Günaydın'la ayın söyleşisi; sinema dünyasındaki unutulmaz kavgalarla ilgili bir derleme; 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Norveçli yazar Jon Fosse'nin röportajı ve Üzgün Kız Edebiyatı'na dair bir inceleme okurları bekliyor.

Yeni sayıya ilişkin değerlendirme yapan Milliyet Sanat'ın Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, "Milliyet Sanat ekibinin ve yazarlarımızın aşkla hazırladığı 1 ay boyunca elinizden bırakamayacağınız, hayatın sertliklerine karşı size nefes alanı sağlayacak çok güzel bir dergi hazırladık. Dergiye hem gazete bayilerinden hem de çeşitli dijital platformlardan ulaşılabilir. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevgilisine derinliği olan farklı bir hediye almak isteyenler varsa Milliyet Sanat'ın özel bir hediye seçeneği olduğunu düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Okurlarımıza ilham olmasını diliyorum" dedi.

14 Şubat vesilesiyle, tüm dünyada aşk kavramının kutlandığı ve sorgulandığı şubat ayı sayısında aşka sanat gözlükleriyle bakan Milliyet Sanat'ta Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, sanat tarihçisi ve eleştirmen Prof. Dr. Ahu Antmen, sanat tarihinden aklımıza 'aşkla' gelen simgesel kimi yapıtları ve sanatçılarının dünyalarını yorumluyor. Reha Özcan, Bedri Baykam, Müge İplikçi, Deniz Tekin, Soner Arıca, Arlin Çi­çekçi, Refik Anadol gibi birçok sanatçının 'Yaratıcılık aşkını nasıl tanımlarsınız?' sorusunu yanıtlayıp aşkın sanatsal üretime etkisini anlattıkları yeni sayıda aşklarının verdiği enerjiyi sanatlarına yansıtmış 10 sanatçı çifte; aşk şiirlerinin şairlerine ve uğruna şiir(ler) yazılan sevgilerin hikayelerine; İngiltere'nin sosyal ve ekonomik yapısından beslenen unutulmaz eserlerdeki aşk temasına odaklanan dosyalar ve şair Turgay Fişekçi'nin aşk, mutluluk ve şiir üzerine yazısı da yer alıyor.

SAVAŞ VE SANAT

Milliyet Sanat, Şubat 2024 sayısında ayrıca birçok sanatçı ve kültür öncüsünün barış, insanlık ve adalet için yaratıcılıklarını nasıl devreye soktuklarına odaklanıyor. Yeni sayıda Musevi besteci, piyanist Daniel Barenboim ile Barenboim-Said Akademi Orkestrası; Türk rock müziğinin savaşa karşı sözünü sakınmayan şarkıları; Pablo Picasso'nun savaşın en acı yüzünü ilk yapıldığı 1937'den günümüze kadar taşıyan başyapıtı 'Guernica'nın parçaları; savaş filmlerinin tarihi masaya yatırılıyor. Savaş sürerken çarpıcı yapıtları ile tavrını barış ve insanlıktan yana kullanan İsrailli grafik tasarımcı Yossi Lemel ile Filistinli çağdaş fotoğraf sanatçısı Ahlam Shibli'nin röportajları da okurları bekliyor.

PLASTİK SANATLAR

Yeni sayıda İnci Ertuğ, Ekavart Gallery'deki 'Aşık mıyım neyim?' adlı 16. kişisel sergisini ve eserlerini; Melike Bayık ise küratörlüğünü üstlendiği, Milli Reasürans Sanat Galerisi'ndeki 'bir şans daha var mı?' isimli sergiyi anlatıyor. Plastik sanatlar sayfalarında ayrıca Türkiye İş Bankası Ankara Sanat Galerisi'nde 2018'de hayata veda eden Oktay Anılanmert'in anısına açılan retrospektif sergiye ve Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celal sergisine dair yazılar da yer alıyor. Sabiha Kurtulmuş'un, Türk çağdaş sanatının etkin yedi galerisi tarafından kurulan Uluslararası Sanat Galerileri Derneği'nin (USGD) kurucu üyeleriyle röportaj yaptığı sayıda Ayşegül Sönmez'in ise sanat eleştirmenleri üzerine bir yazısı okurları bekliyor.

AYIN SÖYLEŞİSİ ENGİN GÜNAYDIN İLE

Milliyet Sanat şubat sayısında Ayın Söyleşisi için Asu Maro'nun konuğu, yazma serüveninin başlangıcı olan 20 senelik hayali 'Hücreler' ile sahnede seyirciyle buluşan Engin Günaydın oluyor. Günaydın hem oyuna hem de kendisine dair soruları içtenlikle yanıtlıyor.

SAHNE SANATLARI

Beyoğlu Pembe Çıkmazı'ndaki 150 yıllık Büyük Zarifi Apartmanı'na özgü tasarlanan ve mekanla aynı ismi taşıyan oyunu, İlyas Özçakır, Anna Maria Aslanoğlu ve Çağdaş Ekin Şişman'ın anlattığı yeni sayıda, Seçkin Selvi Kundura Sahne'nin yeni oyunu 'Geçen Gün'ü ve D22'nin Berkay Ateş imzalı yeni oyunu 'Uykusuz Bir Rüya, Salim'i kaleme alıyor. Indie müziğin sevilen isimlerinden Peyk'in uzun bir şarkısı olarak planlanan ve yazar Deniz Madanoğlu'nun kalemi, Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle sahnelenen 'Hamiyet' oyununa dair bir değerlendirme yazısının da yer aldığı sayfalarda, tek kişilik oyunlar üzerine bir inceleme de bulunuyor.

SİNEMA

Yeni filmi 'Poor Things'teki performansıyla Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanan Emma Stone'un kariyerine odaklanan bir dosyayla açılan sinema sayfalarında MUBI'de izleyiciyle buluşan 'Priscilla' filminin yönetmeni Sofia Coppola'nın; 'Misaki no Mayoiga/Mayoiga Burnu' adlı filmi Ankara ve İstanbul'da gösterilen dünyaca ünlü Japon yönetmen Shinya Kawatsura'nın ve Yüksel Aksu'nun yönettiği 'Cem Karaca'nın Gözyaşları'nda sanatçıyı canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun röportajları okurları bekliyor. Yeni sayıda, Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki tartışmadan yola çıkarak sinema dünyasındaki kavgaların arka planı; Jonathan Glazer'in neredeyse hiç göstermeden Yahudi soykırımını anlatan filmi 'The Zone of Interest/İlgi Alanı' ile Almanya'nın İlker Çatak imzalı Oscar temsilcisi 'Das Lehrerzimmer/Öğretmenler Odası' da masaya yatırılıyor. Atilla Dorsay ise 'Sinemanın Hazineleri' köşesinde James Dean'i starlığa götüren 'East of Eden/Cennet Yolu' adlı filmi anlatıyor.

EDEBİYAT

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Norveçli romancı, şair ve oyun yazarı Jon Fosse'nin ve yetişkinlerin renklendirmesi için yazdığı muzır novellası Miras'ı anlatan Chuck Palahniuk'in röportajlarının yer aldığı edebiyat sayfalarında, çağdaş romanın bir alt türüne dönüşen Üzgün Kız Edebiyatı'na yakından bakan bir dosya da okurlarla buluşuyor. Yeni çıkan kitapların derlendiği, Balkan Naci İslimyeli'nin dört ciltte bir araya gelen kitaplarının okurlara tanıtıldığı sayıda, Deniz Yüce Başarır 'Edebiyat Aleminde Bir Hayalet Avcısı' köşesinde Sait Faik Abasıyanık'ın Burgazada'daki evini; Alper Hasanoğlu ise 'Edebiyat Terapi Divanında' köşesinde otobiyografik roman akımının en önde gelen ve en cesur yazarlarından Annie Ernaux'yu ve eserlerini kaleme alıyor.

MÜZİK

Jonny Greenwood, Thom Yorke ve Tom Skinner'dan oluşan The Smile'ın ikinci albümü 'Wall of Eyes'ın değerlendirildiği, dünya çapında ün yapan Türk asıllı kadın DJ'lerin derlendiği Şubat 2024 sayısında Egemen Limoncuoğlu, 'Müzik Kutusu' köşesinde eski ve yeni müzikten tavsiyeler paylaşıyor. Kemal Küçük'ün Cemal Reşit Rey'le ilgili 'Türk müziği düşmanı' tartışmalarını kaleme aldığı müzik sayfalarında Naim Dilmener ise her zamanki gibi müzik gündemini değerlendiriyor.

PODCAST

Şubat sayısında hayattan ilham alan 'City Life Inspirations' adlı podcast serisini hazırlayan Meltem Ersoy'un röportajı yer alıyor.

Kapak tasarımı grafik sanatçısı Yavuz Sönmez'e ait olan sayı ünlü karikatürist Ercan Akyol'un sanat karikatürüyle bitiyor.

Dergi, 0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezini arayarak satın alan okurların kapısına kadar götürülüyor.