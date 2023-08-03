Bu yıl 2. kez düzenlenen Mezitli Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı, Türk ve dünya ressamlarını bir araya getiriyor. Çalıştay, 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bu yıl 2. kez düzenlenen Mezitli Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı başladı. Mezitli Down Kafe bahçesinde yapılan ve Türk ressamların yanı sıra dünyanın önemli ressamlarını da buluşturan çalıştay, 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

Mezitli, Türkiye'nin en büyük sanatsal buluşmalarından birisine ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve büyük beğeni kazanan Mezitli Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı başladı.

Çalıştayı ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan boya ve fırçalarını Mezitli için kullanan ünlü ressamlarla bir araya geldi. Organizatörlüğünü Melikşah Yıldırım, küratörlüğünü Arzu M. Koraltan'ın yaptığı çalıştayın Mezitli için çok önemli bir kültür mirası olarak kalacağını dile getiren Başkan Tarhan, Mezitli'ye gelerek bu sanat buluşmasına destek veren tüm ressamlara teşekkür etti.

Mezitli'nin kültür ve sanat kenti haline gelmesinden dolayı mutlu olduğunu aktaran Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"Çok önemli sanat buluşmalarının Mezitli'de gerçekleşiyor olması asla tesadüfi değildir. Son yıllarda bu alanda çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den ve KKTC, Makedonya, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen ressamları Mezitli'de ağırlıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim."

Mersin'de Arnica Art Land Sanat Çalıştayı adı altında benzer bir çalıştay düzenleyen Arnica Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer de resim çalıştayını ziyaret ederek Başkan Tarhan ve ressamlarla bir araya geldi. Mezitli Belediyesi'nin böylesi büyük bir çalıştaya ev sahipliği yapmasının çok önemli ve değerli olduğunun altını çizen Biçer, "Sanatın toplumu birleştirdiğine inanıyorum. Bu nedenle aynı dili konuştuğumuz için ve bu ortamda bulunduğumuz için son derece mutluyum. Kendimi müthiş bir ortamda buldum" diye konuştu.