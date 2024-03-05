Mersin Devlet Opera ve Balesi Kadınlar Günü Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadınlar Günü" dolayısıyla konser verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

Konserde solist sanatçılar soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, kontrabasta Rana Çömen Olgaç ve bateride Pınar Arslan Işık eşlik edecek.??????????????