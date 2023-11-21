Mardin'de Yarım Asırlık Müzisyen Dükkanda Sanatını Sürdürüyor

Mardin'de yarım asrı aşkın süre düğünlerde çalan müzisyen Sabahattin Onar, tarihi bir çarşıda restore ettirdiği dükkanda sanatını icra ediyor. Kendisini ziyaret eden dostları ve kedisi Boncuk için şarkılar seslendiren Onar, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar çalıyor.

Mardin'de düğünlerde yarım asrı aşkın süre cümbüş ve ud çalan, şarkılar seslendiren Sabahattin Onar, şimdilerde tarihi bir çarşıda restore ettirdiği dükkanda sanatını dostları ve kedisi için icra ediyor.

Müzisyen Sabahattin Onar, kentte bir dönem düğünlerin en çok aranan isimlerinin başında geliyordu.

Haftanın 6 günü düğünlerde müzisyenlik yapan 2 çocuk babası Onar, sanatını 50 yılı aşkın süre bu şekilde sürdürdü.

Emekli olan 73 yaşındaki Onar, 5 yıl önce tarihi Demirciler Çarşısı'nda atıl durumdaki bir dükkanı kiralayarak restore ettirdi.

"Sabah Müzik Holü" adını verdiği dükkanda sanatını sürdüren Onar, kimi zaman kendisini ziyaret eden dostlarına ama en çok da 1,5 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Boncuk'a cümbüş çalarak, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendiriyor.

"Mardin halkı benim gittiğim düğünlere yoğun katılım gösteriyordu"

Onar, AA muhabirine, memur bir babanın oğlu olduğunu, 14 yaşında müziğe ilgi duymaya başladığını söyledi.

Cümbüş çalmayı öğrendiğini anlatan Onar, 1976'da Ankara'da Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulunu kazandığını ve okumaya gittiğini belirtti.

Bir süre sonra çeşitli nedenlerle eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını anlatan Onar, daha sonra kendisini müziğe adadığını belirtti.

Düğünlerde cümbüş eşliğinde şarkı söylemeye başladığını belirten Onar, vatandaşların da kendisine yoğun bir teveccüh gösterdiğini belirtti.

Onar, "Halk beni çok benimsedi. Hep beni çağırırlardı. Yıllık ajanda alır, randevularımı ona göre ayarlardım. Haftanın 6 günü işteydim. 2 yıl önceden randevu alırlardı. Düğün yapılacağı zaman önce alışveriş ve düğün işlemleri yapılır sonra müzisyen çağırılırdı. Ama bende öyle değildi. Benim boş olduğum günlerime göre ayarlıyorlardı. Bazıları da benim için düğün tarihlerini erteliyordu. Mardin halkı benim gittiğim düğünlere yoğun katılım gösteriyordu." dedi.

"Yerli ve yabancı kim olursa olsun dükkanımda ağırlıyorum"

Çok güzel günleri olduğunu, hayranları bulunduğunu dile getiren Onar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerin yanı sıra Avrupa'dan hayranları olduğunu söyledi.

Onar, sağ sisteme göre düzenlenmiş cümbüşü sol eliyle çaldığını belirterek, tarihi Demirciler Çarşısı'nda restore ettirerek dizayn ettiği dükkanda müzik tutkusunu sürdürdüğünü ifade etti.

Gelen misafirlerine Arapça, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdiğini anlatan Onar, "Burası kundura dükkanıydı. Değerli bir ağabeyimiz burada ısmarlama kendi eliyle özel kunduralar yapardı. Burası zanaatkarlar sokağıydı. Dükkanın boş ve otantik olduğunu görünce hoşuma gitti ve kiraladım. Beton kaplama yapılmıştı, restore ettirdim burayı. Yerli ve yabancı kim olursa olsun dükkanımda ağırlıyorum. Burada 5 yılımı dolduruyorum." diye konuştu.

Onar, bir gün çarşıda yardımcı olduğu bir kadının bakmakta zorlandığını belirttiği Ankara kedisini sahiplendiğini ifade ederek, 1,5 yıldır Boncuk isimle kedisiyle bir arada olduğunu belirtti.

"Kokumu aldığı gibi ayaklarımın arasına geliyor. Bazen kaçamak yapıyor. Onu akşam saat 22.00'ye kadar bekliyorum. Onun yüzünden eve yayan bile gittiğim oluyor. Onu çok seviyorum, bazen hanım kıskanıyor. Akşam üzeri sokak sakinleşiyor. Müziğimi yapıyorum. Bir yere uzanıyor, gayet güzel dinliyor. Ona müzik yapıyorum kimse olmadığı zaman. Bazen geliyor kafasını sürtüyor, istek şarkı ister gibi. Çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kullanan Onar, Boncuk ile çok iyi bir dostluk kurduklarını, en sadık dinleyicilerinin başında da onun geldiğini belirtti.