Kütahya çinisi, 81 İl 81 Ürün Programı'nda Kütahya'yı temsil edecek ürün oldu

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Kütahya'nın geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan çini, "Anadolu'dakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Kütahya'yı temsil edecek ürün olarak belirlendi. Bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda "81 İl 81 Ürün- Kütahya Çinisi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programla, illerin kendine özgü ekonomik ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması, yerel üretimin güçlendirilmesi ve bu değerlerin sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Zafer Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda ve ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile çini sektöründe faaliyet gösteren üretici ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayda ilk olarak "81 İl 81 Ürün Programı" hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Programın amacı ve kapsamının yanı sıra Kütahya çinisinin program kapsamında ele alınmasına ilişkin değerlendirmelerin ardından odak grup çalışmalarına geçildi. Odak grup çalışmalarında Kütahya çinisinde üretim süreçlerinin geliştirilmesi, kalite ve standardizasyonun artırılması, ustalık standartlarının güçlendirilmesi, tasarım ve ürün geliştirme çalışmaları ile ürün çeşitliliğinin artırılması konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca markalaşma ve pazarlama, turizm ve ihracat imkanlarının geliştirilmesi, çini ürünlerinin ticarileştirilmesi, ortak altyapı imkanlarının oluşturulması ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

Katılımcılar, Kütahya çinisinin geleneksel üretim kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılması, özgün tasarımların geliştirilmesi ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çininin ulusal ve uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artırılmasına yönelik öneriler de çalıştayda gündeme geldi.

Çalıştayda, çininin kültürel değerinin yanı sıra ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi için kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Çalıştay kapsamında elde edilen görüş, veri ve çözüm önerileri, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından değerlendirilerek raporlanacak. Hazırlanacak raporun, Kütahya çinisinin üretimden pazarlamaya, tasarımdan markalaşmaya ve ihracata kadar uzanan süreçte gelişimine yönelik yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlaması ve ilgili kurumlarla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı