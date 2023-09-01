Kolordu bandosunun konserinde 5 yaşındaki çocuk şeflik yaptı

5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekiplerinin konseri ilgiyle izlendi

EDİRNE - 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edirne'de konser veren 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi ilgiyle izlenirken, bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Kartal İnceoglu, bir süre kolordu bandosunu yönetti.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde konser veren 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Marşlara eşlik eden vatandaşlar, bu anı telefonlarına kaydetti.

Konserde bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Kartal İnceoglu, bir süre kolordu bandosunu yönetti. Şef Yarbay Mevlüt Belyurt'un, minik Kartal'a kepini takmasının ardından keyifli anlar yaşandı.

Bandonun 1 saat süren konseri izleyenler tarafından alkışlandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde 30 Ağustos Zafer Marşı, Plevne Türküsü, Vatan marşı, Memleketim, Sakarya marşı, Anafartalar Marşı, Bu bayrak, Trakya Marşı seslendirildi.