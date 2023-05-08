Kelime-i Tevhid Hat sergisi Ankara'da

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl usta hattatlar tarafından hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, bu yıl 'Kelime-i Tevhid' temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl usta hattatlar tarafından hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, bu yıl 'Kelime-i Tevhid' temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dördüncü durağı Ankara olan sergi, 26 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Sergi Alanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Geçtiğimiz yıl "İman Ayetleri" temasıyla oluşturulan sergi, bu yıl "Kelime-i Tevhid" konulu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden oluşuyor. İslam'ın simgesi bir sözcüğü klasik anlayışın dışında yeni yorumlarla buluşturan eserler, 13 usta hattatın özgün yaklaşımlarını ve klasik anlayışın dışındaki arayışlarını konu alıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA SERGİLENİYOR

Açılışı AKM'de gerçekleşen "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi", sonrasında Üsküdar Nevmekan Sahil ve Balıkesir'e konuk olmuştu. Hat sanatına yıllarını veren usta hattatların tecrübe ve birikimlerini gençlerle buluşturma amacı taşıyan serginin dördüncü durağı ise Ankara oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sergi Alanı'nda sergilenen eserler, 26 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alırken, projenin koordinatörlüğünü İbrahim Şengül üstleniyor.

GELENEKSEL SANATLARIMIZ YÜZYILLAR BOYU SÜRECEK

Proje Koordinatörü İbrahim Şengül, Kelime-i Tevhid Sergisi için "İslam Sanatının ilerleyişinde genç kardeşlerimize ulaşmanın bir şubesi olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sergimizi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Serginin açılmasına vesile olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın bizi davet etmesi, bizim için çok önemliydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gençlere ve genç sanatkar adaylarına ne kadar dokunabilirsek; geleneksel sanatlarımız da yüzyıllar boyu ilerlemeye ve gelişmeye o kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.