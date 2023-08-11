Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Aile Destek Merkezi İş Birliğiyle El Sanatları Kursları Düzenleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Aile Destek Merkezi arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde el sanatları kursları düzenleniyor. Kurslar, Kayseri Hacılar ilçesinde yaşayan dezavantajlı kadınların meslek edinmeleri ve katma değer üretmeleri amacıyla gerçekleştiriliyor. Üretilen ürünlerin pazarlanması için e-38 sanal ticaret platformu kullanılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Aile Destek Merkezi arasında 'El Sanatları Kursları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü çerçevesinde KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde el sanatları kursları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nde, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) arasında yapılan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'mizde El Sanatları Kursları başladı. KAYMEK, eğitmenleri Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde ilçede yaşayan kadınların el emeği ürünler yaparak üretime katkı sağlamaları için birbirinden güzel kurslar veriyor. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ile Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Hacılar Aile Destek Merkezi arasında yapılan iş birliği protokolündeki proje çerçevesinde, kurslardan Kayseri Hacılar ilçesinde yaşayan dezavantajlı olarak nitelendirilen 20-60 yaş arası kadınların faydalanıyor. Hacılar kursiyerlerinin katılacağı, meslek edindirilmesi ve katma değer üretimini hedefleyen el sanatları alanında kurslar düzenleniyor.

Üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin de pazarlanması ve üreticilerine ekonomik katkı sağlaması için Büyükşehir KAYMEK bünyesindeki e-38 sanal ticaret platformunun; 'Siz Üretin Biz e38 ile Kazanca Dönüştürelim' projesi çerçevesinde konsinye satış sözleşmesi de düzenlenerek, www.e38.com.tr satış sitesinde ve KAYMEK Satış Ofislerinde satışa sunulması karara bağlandı. - KAYSERİ