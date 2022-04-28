Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi

Kahramanmaraş'ta Kadir gecesi dualarla idrak edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kadir gecesini idrak eden müminler, namaz sonrası açılan Hırka-i Şerif'e sevgi seli gösterdi.

11 Ayın sultanı Ramazan'da idrak edilen Kadir gecesinde Müslümanlar camilere akın etti. Onikişubat İlçesinde yer alan ve 1618 yılında yapıldığı tahmin edilen Bayazıtlı Camiinde ise vatandaşlar teravih namazını kıldı.

Namaz sonrası özel olarak saklanan Hırka-i Şerif açılarak cemaate sunuldu. Vatandaşların sevgisi ile karşılanan Hırka-i Şerif bir müddet tekbirler eşliğinde izlendikten sonra tekrar yerine konuldu.

Hırka-i Şerif'in camiye getirilişinin tarihi hakkında bilgi veren Bayazıtlı Cami İmam Hatibi Veli Ceyhan, "Camimizde bulunan Hırka-i Şerif 30 santimetre en ve 20 santimetre boyundadır. Camimize gelişi ise 1800 yıllarda dünyaya gelen Bayazıtoğlullarından Süleyman Bey, 1835 ve 40'lı yıllarda Maraş valiliği yapmıştır. Maraş eşrafı ve halkı tarafından çok sevilen ve mütevazi bir beyefendisidir. Kendisi o zamanlar İstanbul'daki kutsal emanetler sorumluları ile arası iyi olduğundan onlardan bir kutsal emanet talebinde bulunmuştur. Onlarda sevdikleri valiyi kırmayarak Hırka-i Şerif'i göndermiştir. Birkaç yıl kendi evinde muhafaza eden vali Süleyman bey, daha sonra camimize getirerek halkın istifadesine sunmuştur. Bizler de halkımızın maneviyatını güçlendirmek için her yıl Kadir gecesi gösterime sunuyoruz" dedi.

Kadir gecesi idrak etmek için camiye gelen müminler Hırka-i Şerif gösterisi ardına tespih namazı kıldı.