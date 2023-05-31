Kadıköy Belediyesi Sinematek'ten İranlı Kadınlar Konuşuyor Programı

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, İran'daki özgürlük mücadelesiyle dayanışmak için 'İranlı Kadınlar Konuşuyor: Tarih, Sanat, Direniş' programı düzenliyor. Program kapsamında İranlı yönetmen, sanatçı, yazar ve oyuncu Mania Akbari, 3 ve 4 Haziran'da Kadıköy'e konuk olacak.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi'nin İran'daki özgürlük mücadelesiyle dayanışmak için düzenlediği "İranlı Kadınlar Konuşuyor: Tarih, Sanat, Direniş" programı devam ediyor. Program kapsamında İranlı yönetmen, sanatçı, yazar ve oyuncu Mania Akbari, 3 ve 4 Haziran'da Kadıköy'e konuk olacak.

İran'da Mahsa Amini'nin 'başörtüsünü düzgün bağlamadığı' gerekçesiyle polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların yankıları sürüyor. Pek çok ülkeden kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İran halkının direnişine destek vermeye devam ediyor. İranlı kadınların eylemlerine bir destek de sanat yoluyla Kadıköy'den geldi.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, İran'daki özgürlük mücadelesi ile dayanışma göstermek amacıyla "İranlı Kadınlar Konuşuyor" başlığı altında bir film seçkisine ve "Buradayız Ayaktayız" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide İran'daki İslam Devrimi'nin ardından Tahran'da yapılan büyük kadın yürüyüşünden ve dünyanın farklı yerlerindeki direniş gösterilerinden fotoğraflar ve resimler yer alıyor. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında hazırlanan ve İran kadın hareketine içeriden bir bakış sunan "İranlı Kadınlar Konuşuyor" adlı seçki ise 4 uzun metraj belgesel ve 6 kısa metraj filmden oluşuyor.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, "İranlı Kadınlar Konuşuyor: Tarih, Sanat, Direniş" programı kapsamında bu hafta İranlı yönetmen, sanatçı, yazar ve oyuncu Mania Akbari'yi konuk edecek. Mania Akbari, 3 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da yönetmenliğini yaptığı "Ne Cüretle Bunu İstersin" filminin gösterimine katılacak, ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Akbari, 4 Haziran Pazar günü saat 13.45'te ise yine Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde İran'daki kurtuluş hareketini ateşleyen feminist direnişin konu alındığı "Bedenin Ötesi" başlığıyla yürütülecek söyleşide konuşacak.

Akbari, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin (IDFA) de aralarında olduğu birçok festivalde gösterilen "Ne Cüretle Bunu İstersin" adlı son filminde, İran sinema tarihinden klipler üzerinden kadına yönelik sömürüyü ve nesnelleştirmeyi gözler önüne seriyor.