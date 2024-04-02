İzmir'deki İlkokulda Öğrenciler Sabahları Dans Ederek Derslere Başlıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir ilkokulun 1600 öğrencisi, sabahları önce müzik eşliğinde zumba dansı yapıyor ardından sınıflarındaki yerlerini alıyor.

Ayrancılar Adnan Menderes İlkokulunda görevli öğretmenleri Gül Göç, Çisil Edis, Gamze Çelik Toprak ve Enver Ekinci, okulu sevdirmek ve özellikle de çocukların derslere geç kalma alışkanlığının önüne geçmek amacıyla "sabahları dans" fikrini hayata geçirdi.

Teknoloji bağımlılığı ve hareketsiz yaşama karşı faydalı olabileceği de düşüncesiyle sabahları öğrenciler önce okul bahçesinde toplanıyor. Daha sonra öğretmenler sahneye çıkıyor ve müzik yayını başlıyor. Öğrenciler ise toplu halde sahnedeki öğretmenlerinin dans figürlerine ayak uydurmaya çalışıyor.

Yarıl yıl tatilinden itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin ilgisi bir hayli yüksek.

Gül Göç, AA muhabirine, Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğitimin çocuğu sevmekle başladığını söylediğini ve bundan hareketle yola çıktıklarını ifade etti.

Çocukların mutluluğunu öncelediklerini anlatan Göç, şunları kaydetti:

"Sadece sınıfa giren değil, gönüllere giren öğretmen olabilmeyi istiyoruz. Bu etkinliğe başlarken çocukların oyunla öğrendiğini ele alarak başladık. Sadece dersleri değil, kuralları da oyunla öğreniyorlar. Bu etkinlik sayesinde birlikte hareket etmeyi ve yaşamaya uyumlu bireyler haline gelmeyi öğrendiler. Özgüven kazandılar. Çok mutluyuz çocuklar da çok mutlu. Normalde çocuklarda genellikle okula geç kalma alışkanlık haline geliyor. Biz zumbayla buna da değinmek istedik. Çocuklar o kadar severek geliyorlar ki okula yani her gün soruyorlar 'Bugün yapacak mıyız?' diye. Bizim amacımız çocukların kalbine girmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

Tevfik Fikret Çiftçi ise kaliteli bir eğitim için öğrenci ve öğretmenlerin mutlu olması gerektiğini vurgulayarak, bu anlayışla hareket etmeye çalıştıklarını aktardı.

Derslere başlamadan önce gerçekleştirilen zumba etkinliğinin öğrenciler tarafından çok sevildiğini anlatan Çiftçi, bu çalışmayı sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Çisil Edis ve Gamze Çelik Toprak da keyifli bir projede yer aldıkları için memnun olduklarını dile getirdi.

3'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Sarıçalı da zumba etkinliğine başladığı ilk dönemlerde heyecanlandıklarını ama bunu aştıklarını söyledi.

Artık okula gelmek için sabırsızlandığını anlatan Sarıl, "Bu etkinliği yaparken tüm sınıf önde olmayı istiyoruz. Eve gidince dans hareketlerini çalışıyorum böylece enerjimi uykuya hazırlamış oluyorum." dedi.

İbrahim Yıldız, Berfu Özlü, Nevzat Efe Diremsiz, Sema Sultan Şen ise zumba etkinliğini çok sevdiklerini ve bunu başlattığı için öğretmenleri ve okul yönetimine teşekkür etti.