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İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Kariyer Günü Etkinliği Gerçekleşti

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İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen Kariyer Günü etkinliğinde, birçok sektörden 110 firma stantları ve insan kaynakları yetkilileriyle yer aldı. Etkinlikte, öğrenciler ve mezunlar staj ve iş olanakları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde, Kariyer Günü etkinliği gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Türkiye'nin yazılımdan ulaştırmaya, yiyecek-içecek endüstrisinden, bilişime, giyimden turizm şirketlerine kadar birçok sektörden 110 firma stantları ve insan kaynakları yetkilileriyle yer aldı.

Firmaların üst düzey yetkilileri, üniversite öğrencileri ve mezunlarla bir araya gelirken, insan kaynakları departmanları, üniversitenin öğrencileri ve katılımcılarla işe alım süreçleri, staj olanakları, kariyer süreçleri gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Etkinlikle sektör liderleriyle doğrudan iletişime geçen 8 bin 500'den fazla öğrenci ve mezun, staj ve iş olanakları hakkında bilgi edinme şansı kazandı. Etkinlik boyunca 3 binden fazla staj ve iş başvurusu gerçekleşti.

Etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken, üniversitelerin en kıymetli işinin insan yetiştirmek olduğunu kaydetti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da katılan firmaların İTO üyeleri olduğu bilgisini paylaşarak, etkinlikle üniversite-sanayi işbirliğini daha fazla mümkün kıldıklarını aktardı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar ise üniversite olarak uyguladıkları teori ve uygulamayı bir arada sunan eğitim modeli çerçevesinde firmalarla ilişkilerinin güçleneceğine inandığını ifade etti.???????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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