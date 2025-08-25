İstanbul Festivali 1 milyon kişiyi ağırladı

İSTANBUL Festivali, 1–17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da 1 milyon kişiyi ağırladı. Bin kişilik profesyonel ekip ve sayısız etkinlikle gerçekleşen festivalin, İstanbul'a önemli sosyal, ekonomik ve kültürel katkılar sunulduğu bildirildi.

İstanbul Festivali'ne 2024 yılında 850 bin kişi katılırken, 2025 yılında bu sayı artarak 1 milyona çıktı. Bu yıl yaklaşık 60 sanatçının sahne aldığı 36 konser ve performansa 10 binlerce kişi katıldı. İstanbul Festivali, müzikten spora, eğlenceden gastronomiye uzanan zengin içeriğiyle, 17 gün boyunca devam etti.

'HEDEF YURT DIŞINDAN KATILIMCILARI DA İSTANBUL'A ÇEKMEK'

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, "İstanbul Festivali bu yıl ziyaretçi sayısında önemli bir artış kaydederek, yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladı. Bu başarı, bir yandan erişilebilir fiyat politikamız sayesinde her kesimden insanın katılımını hedeflememizden, bir yandan da konserlerden deneyim alanlarına her yıl daha nitelikli bir içerik sunmamızdan kaynaklanıyor. Katılımcı markalar ve deneyim alanlarının özenle seçilmiş olması da bu başarıda önemli rol oynadı. Bu yıl Türkiye'nin önde gelen 91 markasıyla iş birliği yaparak festivalimizi pek çok anlamda güçlü kıldık. Yine sosyal sorumluluk projelerimizle gençlerin kültür-sanat odaklı girişimlerini desteklerken, çevre dostu uygulamalarımız, geri dönüşüm girişimleri ve 30 bin fidan bağışıyla doğaya katkıda bulunduk. Festivalimiz, İstanbul'a sosyal dayanışma, ekonomik canlanma ve kültürel zenginlik katarak şehrimizin küresel bir cazibe merkezi olmasına önemli katkılar sundu. Sonraki yıl için hedefimiz çok daha büyük. İstanbul Festivali'nin uluslararası marka statüsünü pekiştirerek, artık yurt dışından katılımcıları da festival tarihlerinde şehrimize çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

" İstanbul Festivali, 17 gün boyunca sahnesinde birbirinden güçlü isimleri ağırladı. Açılış 1 Ağustos'ta Manifest ve DJ Diesel (Shaquille O'Neal) ile yapıldı. 2 Ağustos'ta Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin sahne aldı. 5 Ağustos'ta Jennifer Lopez, 6-10 Ağustos tarihleri arasında Afra Kılıç, Dedublüman, Emir Can İğrek, Adamlar, maNga, Dolu Kadehi Ters Tut, Duman, Madrigal, mor ve ötesi, Buray ve Gülşen peş peşe seyirciyle buluştu. 12 Ağustos'ta MÜYORBİR'in 25. yılı kapsamında Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru'nun sahne aldığı Rüya Gibi "Bir Gece gerçekleşti. Son haftada ise Mela Bedel, Motive, Sertab Erener, Simge Sağın, Mabel Matiz, Ati242, Sagopa Kajmer, Semicenk ve Yıldız Tilbe yer aldı. Festival, Ebo, Poizi, Çakal ve Blok3'ün rap dolu gecesiyle son buldu.

" İstanbul Festivali, 120 bin metrekarelik bir ortamda, müziğin yanı sıra spor, eğlence ve gastronomi alanlarıyla da ziyaretçilerine gün boyu canlı bir ekosistem ortaya koydu. FIBA onaylı 3x3 Basketbol Turnuvası, farklı kategorilerdeki takımların kıyasıya mücadele ettiği maçlarla sporseverleri heyecanlandırırken, smaç, üç sayı ve şut yarışmaları gibi interaktif etkinliklerle de seyircileri sahaya dahil etti. Çocuklara özel lunapark ve RopeLand parkurları küçük misafirlerin en çok vakit geçirdiği alanlar olurken, festivalin gençler için hazırladığı espor alanı büyük bir çekim merkezi haline geldi. Burada gün boyunca düzenlenen PUBG ve Honor of Kings turnuvaları, profesyonel oyuncularla izleyicileri aynı heyecanda buluşturdu. Bütün bu dinamizmin yanında Lezzetler Alanı, fast food'dan geleneksel tatlara, dünya mutfaklarından sokak lezzetlerine kadar uzanan geniş gastronomi seçkisiyle ziyaretçilerine zengin ve unutulmaz bir lezzet deneyimi sundu.

" İstanbul Festivali'nin Genç Sahne alanı, bu yıl binlerce genci ağırlayarak yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı. PUBG Mobile tematik sponsorluğunda gerçekleşen buluşmalarda gençler, müzik, dans, oyun ve yaratıcılık kategorilerinde bir araya geldi. Programda Cosplay Yarışması, Anime-Manga Bilgi Yarışması, Just Dance, K-Pop Random Dance, Oyun Bilgi Yarışması ve Kahoot yer aldı; Hype Zone Ödül Töreni ise jüri ve aday tanıtımlarıyla profesyonel bir final sundu. Yarışma ve törenler, görseller, açılış-kapanış ekranları ve geri sayım animasyonlarıyla desteklendi.

"Espor ve gaming meraklıları için mobil ve konsol oyun istasyonları, retro köşeler ve simülatörler gün boyu deneyim alanları oluşturdu. DJ performansları, konserler ve zumba etkinlikleri ise tempoyu tamamladı. Genç Sahne, böylece festivalin genç odaklı içeriklerini tek çatı altında sunarak katılımcılara kesintisiz, çok katmanlı bir deneyim yaşattı.

"İstanbul Festivali sosyal sorumluluk boyutunda bu yıl da önemli projelere imza attı. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Festivali Sosyal Sorumluluk Fonu, üniversite öğrencilerinin kültür-sanat odaklı projelerini gerçeğe dönüştürmelerine destek oldu. Fon aracılığıyla bugüne kadar 80 gencin projesi hayata geçirilirken, festival süresince yaklaşık 100 gönüllü genç alanda aktif görev üstlendi. Katılımcıların SMS bağışlarıyla fonun büyümesine katkı sağlanırken, TO-KA Projesi kapsamında toplanan atıklar geri dönüştürülerek TOG'a bağışa dönüştürüldü. Enerjisa Üretim'in "Her Fidan Bir Umut" projesi kapsamında ise, konserlerde ekrana yansıtılan QR kodlar aracılığıyla 30 binin üzerinde fidan bağışı yapılarak festivale anlamlı bir katkı sağlandı. TOG'un yanı sıra KEDV, Tohum Otizm Vakfı ve İyilik ve Dayanışma Derneği ile gerçekleştirilen iş birlikleri de festivalin toplumsal katkısını daha da güçlendirdi."