İranlı öğrencilerden müzik ziyafeti

İranlı öğrencilerden oluşan müzik grubu, Tahran Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nde dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. İlk ve orta okul düzeyindeki öğrencilerin vurmalı ve telli çalgılar eşliğinde icra ettiği konserde aileler, müzikseverler ve Türk vatandaşlar da yer aldı. Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, bu tür etkinliklerle genç nesillere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

İlk ve orta okul öğrencilerinden oluşan İranlı müzik grubu Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kültür Merkezi'nde dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

İran'ın başkenti Tahran'da sanatçı Hüseyin Kasımzade'nin ders verdiği öğrencilerinden kurduğu grup, YEE'nin konferans salonunda sahne aldı.

İlk ve orta okul düzeyindeki öğrencilerden oluşan grubun vurmalı ve telli çalgılar eşliğinde icra ettiği konsere aileler, Tahranlı müzikseverler ile Türk vatandaşlar katıldı.

Aynı zamanda grubun şefliğini de yapan Kasımzade, bu tür etkinliklere imkan sağlayarak destek verdiği için Tahran Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür etti.

Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de programa ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını ifade ederek, "İran müziğinin önemli eserlerinin icra edildiği ve ortak ezgilerin seslendirildiği keyifli bir konser oldu. Öğrenci aileleri de çocuklarını sahnede görme imkanı buldu." dedi.

Öğrencilerden oluşan bu müzik grubu ile ikinci konseri düzenlediklerini hatırlatan Özdemir, genç nesillere destek olmak amacıyla bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.