Herakleitos Felsefe Günleri Selçuk'ta Devam Ediyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Herakleitos Felsefe Günleri, oturumlar ve felsefe atölyeleri ile ikinci gününde de devam etti. Etkinlik, felsefenin daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Herakleitos Felsefe Günleri, etkinliğin ikinci gününde düzenlenen oturumlar ve felsefe atölyeleri ile devam etti.

Çağının ötesinde birçok düşünürü ve filozofu etkileyen Herakleitos adına Selçuk'ta 20-21 Kasım tarihlerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Felsefe Günlerinde, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi açılış oturumunun yanı sıra düzenlenen diğer oturumlarda da felsefe severlerle bir araya geldi.

Herakleitos Felsefe Günlerinin, felsefenin daha geniş kitlelerle bir araya gelmesi açısından önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, "Yaklaşık 50 yıl önce Türkiye Felsefe Kurumunu kurarken felsefeyi üniversitelerin dışına çıkarmak istedik. Felsefe hayatın içindedir farkındaysak; çünkü yüz yüze geldiğimiz birçok sorunun temelinde felsefi bakış açısının eksikliğini görüyoruz. Kaç yıldır burada bu toplantılar yapılıyor. Bu çok memnuniyet verici. Marmara Belediyeler Birliği uluslararası bir toplantı düzenledi. Orada söylediğim bir şey var; 'İnsan haklarının belirli koşullarda gerekliklerini bulup yapmak belediyelerin işidir' diye. Şu veya bu hakkın kullanılması için ne gerekiyorsa bu koşullarda, onu sürekli bulup sürekli canlı tutmak ve yerine getirmek belediyelerin insan haklarını koruması ile ilgili işidir bana sorarsanız" dedi.

Herakleitos Felsefe Günlerinin ikinci gününde, Selçuk Efes Kent Belleğinde İbrahim Depe'nin koordinasyonunda düzenlenen Çocuklarla Felsefe başlıklı oturumda ise Selçuk'ta eğitim gören ilkokul ve lise öğrencileri düzenlenen felsefe atölyelerine katıldı.

Atölyelerin eğitmenlerinden Dr. Nermin Yavlal, çocukların felsefe ile erken yaşta tanışmasının önemli olduğunu belirterek, "Felsefe ile ilgilenmenin büyüklere özgü olduğu düşünülür. Oysa 6 yaşından itibaren çocukların felsefe ile tanışması gerekiyor; çünkü çocuklar, düşüncelerinde belli kalıplar olmadığı için kendilerini özgür bir biçimde ifade ediyorlar. Biz burada çocuklara felsefe tarihini anlatmıyoruz, düşünürlerin fikirlerini anlatmıyoruz. Onların demokratik bir ortamda kendilerini özgürce ifade edebilmelerini, doğru soru sormayı ve karşılıklı tartışmayı öğrenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Selçuk Efes Kent Belleğinde düzenlenen Felsefe Atölyesine katılan farklı kademelerde eğitim gören öğrenciler, ilk kez katıldıkları felsefe atölyesi ile farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, atölye sayesinde kendilerini özgürce ifade ettiklerini belirtti.

Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Efes Selçuk Belediyesinin ortaklaşarak düzenlediği Herakleitos Felsefe Günleri, çocuklar ve gençler için düzenlenen Felsefe Atölyelerinin ardından son buldu. - İZMİR