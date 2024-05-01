Hasan Büyükdede, gençlerle bir araya geldi ve teknolojiye vurgu yaptı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Ticaret Üniversitesinin düzenlediği "Bilim ve Teknoloji Konuşmaları-Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Bakış" programında gençlerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Büyükdede'nin hayatının hep mücadele ve koşturmakla geçtiğini, Türkiye'nin sanayisinde birçok kıymetli projenin öncüsü, destekleyicisi ve yürütücüsü olduğunu ifade etti.

Kuralay, Büyükdede'nin üniversitenin temelinde de büyük emeği bulunduğunu, ilmini teknolojiye dönüştüren nadide insanlar arasında olduğunu aktardı.

Büyükdede de dünyanın en büyük probleminin "çetin rekabet" olduğuna işaret ederek, "Büyük Türkiye endüstrisi olarak, rekabet içerisinde gündelik değişim teknolojilerini takip edemezsek ve kendimizi değiştiremezsek, bu rekabetin içerisinde yer alamayız ve bizi silerler." ifadelerini kullandı.

"Yazılım artık başlı başına bir dünya"

Haberleşme hızının ve teknolojinin bu kadar hızlı olmasıyla mühendislerin, işletmelerin dünyayla rekabet edebilir noktaya gelmelerinin kolaylaştığını kaydeden Büyükdede, şu değerlendirmede bulundu:

"Rekabet edilebilir, satılabilir, gerek ve yeter şartı sağlayan son ürün kraldır. İster buzdolabı ister otomobil yapın, ürettiğiniz ürünü rekabet edilebilir bir bedelden satamazsanız pazarda yoksunuz. Bu sebeple dünyayı teknolojik düzeyde tanımak ve rekabet edilebilir ürün üretmeniz gerekiyor. Ürünlerin niteliği, sizin piyasadaki değerinizi tayin ediyor. Dolayısıyla kullandığınız malzeme ve donanım da sizin kalitenizi belirliyor."

Gençlerin rekabet edebilmek için en hızlı üretim teknikleriyle en büyük miktarda üretim yapabilme kabiliyetine sahip olması gerektiğine dikkati çeken Büyükdede, "Eğer hala eski tip tornalarda, eski tip kaynak tiplerinde üretim yaparsanız, yeni teknolojiyle üretim yapan firmalar sizin pazarınızı kapatacaktır. Gençlerin en hızlı üretim tekniklerini bilmek gibi bir mecburiyeti var." vurgusunu yaptı.

Çin'in dünyada anormal derecede rekabet ettiğini belirten Büyükdede, ülkenin rekabet etmesini sağlayan şeyin, kullandığı üretim tekniklerinin çok hızlanmış olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Büyükdede, gençlerin dünyanın farklı ülkelerindeki teknolojiye internetten birkaç dakikada ulaşabildiğini ve bunun onlar için bir avantaj olduğunu aktardı.

Yazılımın artık başlı başına bir dünya olduğunu ve yazılımdan önce algoritma konusunda çok önemli bir noktaya gelinmesi gerektiğini ifade eden Büyükdede, "Yapacağınız işi önce iyi tanımlamanız gerekiyor. Üniversitelerimiz ve gençlerimize artık ürün odaklı düşünmeyi öğretmemiz gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi son ürünün bir kral olduğunu en baştan öğretmemiz gerekli. Her şeyi üretebilirsiniz ama çok pahalı ürettiyseniz ve rekabet edilebilir üretmediyseniz ürününüz boşa gider." görüşlerini bildirdi.