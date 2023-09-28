- Gönüllü eller Laçin kütüphanesini boyadı

ÇORUM - Çorum'da öğretmenler ve öğrencilerden gönüllü eller grubu Laçin ilçesinde Halk Kütüphanesi'nin duvarlarını resimlerle süsledi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Çorum'da faaliyet gösteren özel bir okul ile hayata geçirilen proje çerçevesinde kütüphane duvarlarına çocuk ve kitap resimleri çizen öğrenciler okumanın önemine de dikkat çektiler.

Proje hakkında bili veren İdari Koordinatör Fatih Yanılma, eğitimin sadece okl sıralarında olmadığını belirterek, "Bununla ilgili çevremizde ve şehirde her alana dokunmak istiyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile kütüphanemizin renklendirilmesi ve boyanması ile ilgili görüşmeler yaptık. Eğitimi sadece okul sıralarında ve sınıflarda görmüyoruz. Mutlu çocuk öğrenir felsefesiyle şehrimizin çeşitli yerlerinde eğitim öğrentim faaliyetlerini devam ettiriyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da, amaçlarının öğrencilere kitap sevgisini aşılamak olduğu ve bunun için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, öğrencilere hayata geçirdikleri örnek projeden dolayı teşekkür etti.