Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölgesi Finali, Aydın'da başladı.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki yarışmalara Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'dan öğrenciler katıldı.

Bilgi yarışmasında üniversite kategorisinde İzmir'den Behzat Bozcan, İslam Ülgen, İbrahim Halil Ayhan, lise kategorisinde ise Kütahya'dan Enes Utku Sarıkaya, Egemen Balı ve Abdullah Öztürk birinci oldu.

Kategorilerinde birinci olan katılımcılar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.