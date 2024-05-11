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Fas'ta Uluslararası Rabat Kitap Fuarı Başladı

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Fas'ta düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı, 743 yayınevi, kurum ve kuruluşun katılımıyla başladı. Fuarda Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Enstitüsü de yer aldı.

Fas'ta bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Rabat Kitap Fuarı başladı.

Fas genelinden ve 48 ülkeden toplam 743 yayınevi, kurum, kuruluş ve uluslararası organizasyonun katıldığı fuarın açılışı Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile Kültür Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid tarafından gerçekleştirildi.

Yerel ve uluslararası yayıncıların yanı sıra diplomatik misyonların da yer aldığı fuarda Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de stant açtı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Rabat YEE'nin fuar alanındaki standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Kılıç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü Türk dili ve kültürünü tanıtmada üstlendiği değerli misyonu başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemize, dilimize ve kültürümüze ilginin yüksek olduğu Fas'ta da bu başarıyı görüyoruz. Bu bakımdan, Uluslararası Rabat Kitap Fuarı gibi görünürlüğü yüksek bir fuarda ülkemizi Enstitünün temsil etmesi anlamlı ve önemlidir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizden daha fazla yayınevinin bu fuara stantlarıyla katılmalarını da temenni ediyoruz. Bu fuarda Azerbaycan Kültür Bakanlığının standı ile yan yana olmamız da bizi ayrıca sevindirdi. Burada da iki devlet bir millet olarak birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Rabat YEE koordinatörü Reha Ermumcu ise, "Fuar 10 Mayıs-19 Mayıs tarihlerinde birçok ziyaretçiyi ağırlayacak. Bizler de kültürümüzü, sanatımızı kahvemizle, lokumumuzla, tatlılarımızla tanıtmakla beraber aynı zamanda yıl boyu sürdürdüğümüz Türkçe kurslarımızı da fuara katılanlara tanıtma imkanı buluyoruz. Çok sayıda yabancı yayıncı ve misafir de Uluslararası Rabat Kitap Fuarı'na katılıyor. Hem bizim için hem onlar için bir etkileşim fırsatı oluyor." şeklinde konuştu.

Fuar kapsamında imza günleri, söyleşiler ve çeşitli programlardan oluşan iki yüzün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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