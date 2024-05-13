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Erkeklerin giremediği kıraathanede, kadınlar okeye döndü

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Edirne'de bir kıraathanede bir araya gelen mahallenin kadınları çay içip sohbet etti, okey oynadı. Kadınların kıraathanede olduğunu gören erkekler ise şaşırıp, kıraathaneye giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

Erkeklerin giremediği kıraathanede, kadınlar okeye döndü

EDİRNE - Edirne'de bir kıraathanede bir araya gelen mahallenin kadınları çay içip sohbet etti, okey oynadı. Kadınların kıraathanede olduğunu gören erkekler ise şaşırıp, kıraathaneye giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

Edirne'nin Kirişhane semtinde bir kıraathanenin kapısı kadınlara da açıldı. Kıraathanede buluşan kadınlar hem sohbet etti hem de okey oynadı. Uygulamanın ilk gününde kıraathaneyi dolduran kadınlar, çaylarını yudumlarken bir yandan da sohbet etti. Görenlerin dikkatini çektiği kıraathane, ayda en az 1 kez kapısını kadınlara açacak.

Mahalle sakinlerinden Zuhal Azseven, "2 saatte olsa kadınlarımız ev işlerini bir kenara bırakıp, gönüllerince eğlendi. Hep birlikte mahallenin kadınları olarak burada buluşup, çayımızı kahvemizi yudumladık." açıklamasında bulundu. Diğer kadınlar da eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı. İşletmeci Semih Çınar, ilk uygulamanın kadınlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, en az ayda 1 kez kapılarını kadınlara açacaklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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