Darende'de 72. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali Başlıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenecek olan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Darende Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival etkinlikleri 29-31 Ağustos tarihleri arasında planlandı.

Festival kapsamındaki Darende Yöresel Yemek Yarışması, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Güreş Sahası'nda yapılacak.

Yöreye özgü lezzetler, jürinin beğenisine sunulacak ve dereceye girenlere ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler Darende Belediyesi İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Aynı gün saat 15.00'da Darende Stadı'nda, 2. Hasan Gazi Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu yapılacak.

Toyda 8–18 yaş arası gençler ve yetişkin kadın-erkek kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirilecek.

Dereceye girenlere 7 bin 500, 5 bin ve 2 bin 500 lira para ödülüyle madalya verilecek.

30 Ağustos Cumartesi günü ise saat 10.00'da Heyiketeği Mahallesi Trap Atış Poligonu'nda 23. Mehmet Terzi Trap Atışları yapılacak.

Amatör ve profesyonel kategorilerde gerçekleştirilecek yarışmalarda dereceye giren sporculara toplamda 30 bin lirayı bulan para ödülü ve madalya takdim edilecek.

31 Ağustos Pazar günüyse Darende Güreş Sahası'nda 72. Zengibar Karakucak Güreşleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda başpehlivan ve güreşçinin katılacağı organizasyonda er meydanına çıkacak sporcular, altın kemer için kıyasıya mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festivalin ilçenin tarihi, kültürü ve sosyal hayatını yansıtan önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "72'nci kez düzenleyeceğimiz Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'mizde hem ata sporumuzu yaşatıyor hem de ilçemizi sportif ve kültürel faaliyetlerle buluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.