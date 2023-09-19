ÇESO Başkanı: Ahilik, birliğin ve dayanışmanın sembolüdür

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ahilik'in birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Ahilik, kültür ve medeniyetlerin en önemli sembollerindendir. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın yapı taşlarındandır" dedi.

ÇESO Başkanı Osman Köfüncü, 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan 36. Ahilik Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Ahiliğin kültür ve medeniyetlerin en önemli sembollerinden olduğunu vurgulayan Köfüncü, "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın yapı taşlarındandır. Bir ticaret teşkilatı olmasına rağmen her zaman güzel ahlakı, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatı ile yükselmesini, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütleyen ve öncelik veren Ahilik teşkilatı Türk milletinin gurur kaynağıdır" dedi.

"Bu haftanın Ahilik kültürü ve değerlerinin yeniden hatırlanarak tazelenmesine vesile olmasını temenni ediyorum"

Ahilik geleneğinin yüzyıllardır geçerliliğini koruduğunu ve günümüzde ihtiyaç olan doğruları gözler önüne serdiğini ifade eden Köfüncü, "Bu topraklardaki bin yıllardır devam eden varlığımız yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle, Ahilik kardeşlik hukukuyla da devam etmektedir. Esnaf ve sanatkarların piri Ahi Ervan'ın 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' vizyonunu sahiplenerek dün ve bugün olduğu gibi sonsuza dek kendine misyon bilecek ve geleceğe emin ve güçlü adımlar atmaya devam edecektir. Ahilik Haftası sebebiyle başta Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli olmak üzere teşkilatımızın tüm neferlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu haftanın Ahilik kültürü ve değerlerinin yeniden hatırlanarak tazelenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum" diyerek açıklamasını tamamladı. - İZMİR