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Bursa'da Marmara Denizi'nde dalış merkezi açıldı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize nazır dalış merkezinde, Marmara Denizi'nin su altı güzellikleri ile yaşam çeşitliliği arasında dalgıç, eğitmen ve cankurtaran yetiştiriliyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize nazır dalış merkezinde, Marmara Denizi'nin su altı güzellikleri ile yaşam çeşitliliği arasında dalgıç, eğitmen ve cankurtaran yetiştiriliyor.

İlçenin Narlı Mahallesi'nde 2011 yılında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2 Yıldız Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Hikmet Orakçı tarafından kurulan Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Merkezi'nde hem dalış sporu hem de Marmara Denizi'nin su altı güzellikleri öğretiliyor.

Merkezde, su altı güzelliklerini deneyimlemek isteyenler için deneme dalışları da Orakçı ve diğer eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Dalgıç olmak isteyenler de görüş mesafesi kısa ancak su altı yaşamı zengin olan Marmara'da ustaca eğitiliyor.

Marmara'nın görülmesi gereken su altı yaşamına dikkat çekiyorlar

Orakçı, AA muhabirine, yaklaşık 25 senedir dalış sektöründe yer aldığını 2011'den bu yana Marmara kıyısındaki merkezde bulunduğunu söyledi.

Marmara'da dalınabilirliğin ve su altı dünyasının unutulmaması gerektiğini aktaran Orakçı, bugüne kadar yüzlerce dalıcı, binlerce cankurtaran eğittiğini vurguladı.

Marmara'da eğitim alan dalıcıların çok daha iyi seviyeye gelebildiğini kaydeden Orakçı, "Uzun yıllardır bu bölgede aktif ve planlı dalışlar yapıyoruz. Marmara'nın su altı canlılığına dikkati çekmek için inanılmaz emek harcıyoruz. Buraların canlı popülasyonunun korunması ve artmasıyla alakalı yıllar önceden beri çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Yeni dalıcıları da eğitim almak üzere merkezlerine beklediklerine değinen Orakçı şunları söyledi:

"Marmara'nın ön yargısını kırmak üzere sesimize kulak versinler. Bursa'nın bir denizi var, Marmara'nın su altı her zaman canlıdır, Marmara candır. Biz uzun yıllardır tüm eğitim programımızı Marmara'da yapıyoruz. Biz de diğer dalış merkezleri gibi Ege, Akdeniz ve yurt dışına gidiyoruz ancak önceliğimiz eğitimin burada olması. Marmara'nın kısıtlı görüşünde eğitim aldıktan sonra diğer bölgelere gidince dalıcıların özgüvenleri de artıyor, sektöre kazandırılmaları da daha fazla oluyor tabii."

Marmara'nın su altının çok zengin olduğunu anlatan Orakçı, sözlerini şöyle konuştu

"Marmara'nın su altı zenginliği inanılmaz, bizim burada gördüğümüz çeşitliliği bazen paylaştığımız fotoğraflardan, su altı canlılığıyla uğraşan hocalarımız, arkadaşlarımız ve fotoğrafçılarımız görüyorlar. Marmara çeşitlilik anlamında çok zengin bir deniz. Nadir görülen canlılarımız da var, biz önceki yıllarda Tahsin Ceylan hocamızla 43 dakika kalamarların çiftleşmesi ve yumurta bırakmasını görüntüledik, unutulmaz bir deneyimdi. Onunla yaptığımız bazı dalışlarda yeni türler de keşfetmiştik burada. Burada batıklarımız da var, bu da su altı canlıları için yaşam alanları oluşturuyor.

Dalış, kurallara uyulduğu sürece çok güvenli bir spor. Dalış için yüzme bilmek gerekli ama profesyonel yüzücü olmaya gerek yok, gelebilirler burada teorik ve pratik eğitimleri yapabiliyoruz. Çekinmeye, korkmaya gerek yok, bisiklete binmekten daha güvenli bir spor yapıyoruz çünkü her şey bizim kontrolümüzde."

Merkezde dalgıçlık eğitimi alan 15 yaşındaki Batuhan Akbal, öğrenci olduğunu ve eğitime geldiğini kaydetti.

Su topu sporuyla uğraştığın söyleyen Akbal, "Babamın benim için en büyük hayali dalgıç olmamdı. Kendisi araştırıp buldu Hikmet hocamı, onun sayesinde başladım. Heyecanlıyım, suyun altına girince, o cenneti bulunca değişeceğini düşünüyorum. Balıklarla birlikte yüzeceğim, deniz yıldızlarını görmeyi çok istiyorum. Ben elimden geldiğince en üst kademeye kadar çıkmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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