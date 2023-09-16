Bursa'da lezzete akın var

BURSA - Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa'nın tescilli lezzetleri, bu yıl 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi' temasıyla düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali'nde vitrine çıktı. Festivalin ikinci gününde de dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park'a, adeta 'lezzet akını' yaşanırken, 10 binlerce ziyaretçi sadece Bursa mutfağı değil, Türk, Balkan ve Kafkas mutfağının eşsiz lezzetleriyle buluşma imkanı buldu.

Bursa'nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin içerikle hazırlanan ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki renkli kortej ve ardından Merinos Park'taki resmi açılış töreni ile başlayan 2. Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde de adeta vatandaşların akınına uğradı. 'Sürdürülebilir Ekonomi ve Yeşil Gastronomi' ve 'Geçmişten Gelen Kültür: Mutfak' panelleri ile başlayan etkinliklerde, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Bursa Aşçılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe Bursa Mutfağı Liseler Yarışıyor Yemek Yarışması'nda liseli gençler mutfakta hünerlerini sergiledi. Ünlü Şef Esat Özata moderatörlüğünde yapılan Şef Umut Karakuş söyleşisi de alanı dolduran binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi. Tahanlı Pide ve baklava yeme yarışmaları çekişmeli anlara sahne olurken, gün boyu devam eden söyleşiler yemek yarışmaları ve her şeyden öte birbirinden eşsiz lezzetler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bursa 365 gün gastronomi şehri

Festival alanını gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivale katılan tüm paydaşlara, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bursa'nın bir tarihi şehri, kültür şehri, medeniyet şehri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa faklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Özellikle Osmanlı'yı kuran şehir. Anadolu'nun değişik şehirlerinden göç alan bir şehir ve bu Bursa'nın turizmini de gastronomisini de ciddi şekilde etkiliyor. Biz bunu iki yıldır düzenlediğimiz gastronomi festivaliyle daha da geliştiriyoruz. Bu yıl ikincisinde geçen yıla göre daha fazla misafiri ağırlama imkanına sahip olduk. Gerek şehir dışından, gerek yurt dışından katılan misafirlerimizin oluşturduğu bu kalabalıkların şehrimizin cadde ve sokaklarına, gastronomi sektörüne çok ciddi yansıdığına şahit olmaktan dolayı son derece mutluyum. 'Bursa çok güzel, sen de gelsene dedik' ve çağrımıza da bütün ülke insanı, hatta yurt dışından bile dostlarımız cevap verdiler. ve yine Bursa dolu dolu günleri yaşadı. Şimdiden daha üçüncüsünün heyecanıyla alakalı hem katılımcılarımız hem de beraberinde buradan istifade eden insanlar çok meraklılar biliyorum. Tekrar festivalimizin hayırlı uğurlu olması temennisiyle destek veren katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ama unutmayın ki Bursa 365 gün gastronomi şehridir. Bursa'nın her lokantasında, restoranımızda rahatlıkla bu lezzetleri tatmanız mümkün" dedi.